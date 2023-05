UVA, Una Vita Altrove è il romanzo di Giovanni Capotombolo portato in libreria in queste settimane da Dalia Edizioni. Il libro esce nella collana Dalia Narrativa.

La storia dell’amicizia di tre ragazzi che sognano cose grandiose, sfidando il fallimento. UVA, Una Vita Altrove è uno sguardo coinvolgente e ironico sulla generazione X, in un racconto scandito a ogni capitolo da un brano musicale che ne diventa la colonna sonora.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

UVA – Una Vita Altrove

UVA, Wally e Reeko sono tre adolescenti sicuri che la loro strada li porterà altrove, lontano da un’esistenza già impacchettata, lontano dalle aspettative degli altri.

Questa è la storia di un’amicizia e della passione per la musica, è la storia di tre ragazzi che insieme diventano adulti.

È il racconto di una vita fuori sede, dalla provincia alla città universitaria, alle grandi metropoli; un racconto di viaggi su un pulmino scassato su e giù per l’Italia e poi per l’Europa, della vita nelle case occupate, degli incontri memorabili, delle sostanze stupefacenti e degli stupefacenti concerti, dell’incontenibile voglia di suonare come l’insopprimibile desiderio di esserci.

UVA parla in prima persona e ci offre un racconto fuori fuoco, lasciando convivere due punti di vista in equilibrio: è il ragazzo dinoccolato, riflessivo, sempre un po’ fuori posto, che cerca il suo Altrove e l’adulto che lo guarda e che fa i conti con quel viaggio.

Sulla loro strada, l’abbandono sarà l’unica possibilità per ritrovarsi.

L’autore

Giovanni Capotombolo è nato a Terni e vive a Milano. Dopo anni di grandi difficoltà a gestire il proprio peso specifico, ha finalmente imparato a galleggiare.

Laureato in Cinema al DAMS di Bologna con una tesi sui Simpson, scrive su riviste e webzine di cinema, musica e fumetti. Per un breve periodo ha lavorato sui set audiovisivi come attrezzista e aiuto-scenografo. Per un periodo molto più esteso è stato musicista, DJ/speaker radiofonico e responsabile ufficio stampa di eventi culturali. È inoltre un pessimo golfista.