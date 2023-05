Ricardo Piglia e il suo Falso nome

Nel corso del 2021 la casa editrice SUR ha portato in libreria il volume Falso nome, di Ricardo Piglia. Il libro è uscito con la traduzione di Pino cacucci.

In questa raccolta, che appare oggi per la prima volta in traduzione italiana, Ricardo Piglia fa quello che sa fare meglio: giocare con la realtà e la maschera, mostrandoci in ogni pagina la sua idea di letteratura.

Ricardo Piglia – Falso nome

Un viaggio notturno per raggiungere un padre in fin di vita; un vecchio pugile che si aggrappa a un ritaglio di giornale per rievocare gli antichi splendori; un uomo che tace invece di pronunciare le poche parole che potrebbero salvare la vita di un bambino; un amore che oscilla tra violenza e malinconia; carte perdute o forse rubate.

Sono solo alcune delle indelebili scene di Falso nome, la raccolta di racconti in cui Piglia dà vita per la prima volta a una mescolanza di generi unica – dal poliziesco all’autobiografia allo scritto testimoniale – appropriandosi di suggestioni e influenze letterarie: dall’imperitura presenza di Borges, che troviamo fra le righe, alla prosa spigolosa ed espressionista di Roberto Arlt.

Proprio ad Arlt è dedicata la nouvelle che dà il titolo al volume: un omaggio all’enfant terrible delle lettere argentine e insieme un piccolo capolavoro di stile in cui l’eterno alter ego di Piglia, Emilio Renzi, si mette sulle tracce di un manoscritto perduto, e finzione e realtà si sovrappongono fino a diventare del tutto irriconoscibili.

L’autore

Ricardo Piglia (1940) narratore e critico letterario argentino, è autore, tra gli altri, dei romanzi Soldi bruciati (1997) e Bersaglio notturno (2010), e della raccolta di saggi L’ultimo lettore.