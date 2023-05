Quasi buio, di Rita Siligato

Rita Siligato è l’autrice del romanzo Quasi buio, portato in libreria nelle scorse settimane da Dalia Edizioni. Il volume esce nella collana Dalia Narrativa.

Quasi buio è un romanzo di formazione e una moderna storia gotica che gioca con elementi perturbanti classici, come il buio, l’orco e la morte, per raccontare il difficile momento di passaggio dall’infanzia all’adolescenza di Teresa, una bambina di undici anni, all’interno di una famiglia i cui rapporti sono viziati dall’incapacità di comunicare.

Teresa ha undici anni e ormai è grande, come le ripetono la mamma e il papà.

Ma Teresa ha paura e la sua inquietudine si manifesta subito dopo il tramonto, quando deve uscire di casa da sola per andare a comprare il gelato; ha paura delle grate lungo i marciapiedi, dalle quali si affaccia il nero degli scantinati; prova paura e pietà per le persone che abitano la strada, custodi forse di un segreto. Teresa ha paura di qualcosa che ancora non ha un nome e che però sente insinuarsi nella sua vita, nella tranquillità delle sue giornate, minacciando persino la mamma, il papà e il fratellino Lucio.

Poi un giorno accade qualcosa che il papà le aveva giurato non sarebbe mai potuto succedere. In una quotidianità scombinata, Teresa scopre così che a volte i genitori mentono. Non c’è nessuno a cui chiedere aiuto. Gli adulti sono soli, ma lo sono anche i bambini e le bambine.

Gli ultimi giorni dell’estate di Teresa saranno anche gli ultimi illuminati dalle serene certezze dell’infanzia. Poi, quasi buio.

L’autrice

Rita Siligato è nata a Trieste, città nei cui dintorni vive. Nel 2022 è stata finalista al prestigioso Premio Italo Calvino con il romanzo inedito La favola racconta che, poi pubblicato da Dalia con il titolo Quasi buio.

Da dieci anni dirige la scuola di scrittura creativa Le Bustine di Minerva presso la Casa della Musica di Trieste. Tra i vari riconoscimenti per i suoi lavori, le è stato conferito il premio RAI al XII Concorso Internazionale di Scrittura Femminile Città di Trieste per L’acqua sopra i ponti, racconto che è parte della commedia di successo scritta dalla stessa autrice, Le badanti, a lungo in scena nei teatri del Friuli Venezia Giulia. Animatrice culturale, esperta in comunicazione e ideatrice di progetti editoriali, ha collaborato per diversi anni con Lint Editoriale, storica casa editrice triestina.