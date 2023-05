Mohamed Mbougar Sarr e Il silenzio del coro

Il 10 maggio scorso edizioni e/o ha portato in libreria Il silenzio del coro, romanzo di Mohamed Mbougar Sarr. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Dopo aver visitato in prima persona i centri di accoglienza che ospitano i migranti che arrivano in Italia, il premio Goncourt Mohamed Mbougar Sarr racconta il dramma dell’incontro. Attraverso il punto di vista di chi accoglie e quello di chi è accolto, Sarr apre un profondo squarcio e ci mostra quanto profondamente sono diversi

ma intimamente uguali gli esseri umani.

Il silenzio del coro – Mohamed Mbougar Sarr

Settantadue uomini arrivano in un paese della campagna siciliana. L’epoca li chiama “immigrati”, “rifugiati” o “migranti”. Ad Altino, quelli che l’associazione Santa Marta prende in carico si chiamano ragazzi. La loro presenza però sconvolge la quotidianità della piccola città.

In attesa che venga deciso il loro destino i ragazzi si imbattono in ogni sorta di personaggi: un parroco atipico che riscrive le loro storie, una donna impegnata ad offrire loro accoglienza, un uomo determinato a rifiutargliela, un poeta scorbutico che non scrive più. Ogni personaggio di quest’affresco, chiunque esso sia, è costretto a riflettere su cosa significhi l’incontro con persone di cui in fondo sa ben poco.

I loro punti di vista sono altrettanti sguardi su una situazione meno conosciuta di quello che sembra, altrettante voci disarmoniche e mischiate, nel bene e nel male, fino alla fine, fino al silenzio imposto dalla voce ultima del coro.

L’autore

Mohamed Mbougar Sarr è nato in Senegal nel 1990. Il suo primo romanzo Terra violata (Edizioni E/O 2019) nel 2015 ha vinto il Prix Ahmadou Kourouma, il Grand Prix du Roman Métis e il Prix du Roman Métis des Lycéens. Il suo romanzo La più recondita memoria degli uomini (Edizioni E/O 2022) ha vinto il premio Goncourt 2021. Il silenzio del coro, suo secondo romanzo, ha vinto il Prix littéraire de la Porte Dorée nel 2018.