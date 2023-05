L’apparizione. Un libro di Victoria Mas

Victoria Mas è l’autrice del romanzo L’apparizione, che la casa editrice e/o ha portato in libreria lo scorso 10 maggio. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Dopo Il ballo delle pazze (50.000 copie vendute in Italia), in cui racconta la fuga da una follia presunta, Victoria Mas esplora l’attrazione che l’essere umano prova da sempre per il soprannaturale, così forte da spingerlo talvolta alla follia vera.

Victoria Mas – L’apparizione

Quando una consorella le racconta lo strano sogno che ha fatto, preannunciandole l’apparizione della Madonna in Bretagna, suor Anne non ha dubbi e si fa trasferire dalla madre superiora nel paesino di Roscoff, sull’estrema punta nord del Finistère.

E in effetti sembra che la Madonna appaia davvero, ma non a suor Anne, bensì a un certo Isaac, un ragazzo chiuso ed emarginato dai coetanei che vive sull’isola di Batz, proprio di fronte a Roscoff.

Compiuta la breve traversata, suor Anne entra così in contatto con la popolazione dell’isola: la ristoratrice Madenn, donna dal cuore grande, il professor Bourdieu, autoritario e bigotto, il vedovo Alan, depresso padre di Isaac, il giovane Hugo, appassionato di astronomia, e tutta una gamma di personaggi più o meno bizzarri.

Tutti vivono quelle apparizioni in modo intenso, ma con sentimenti contrastanti. C’è chi grida al miracolo e chi parla di messinscena truffaldina, ma sta di fatto che la tranquilla esistenza dell’isola è sconvolta. Sullo sfondo di quell’evento straordinario le storie personali di tutti si incrociano e si sovrappongono in un crescendo di situazioni diverse, fino all’inaspettato epilogo.

L’autrice

Victoria Mas ha lavorato nel mondo del cinema. Il suo primo romanzo Il ballo delle pazze è stato pubblicato nel 2021 da Edizioni E/O e ha goduto di una versione a fumetti e di una trasposizione cinematografica realizzata da Melanie Laurent.