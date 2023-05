Come nascono i valori: di Hans Joas

Nel corso del 2021 la casa editrice Quodlibet ha portato in libreria un bel volume di Hans Joas dal titolo Come nascono i valori. Il libro esce a cura di Matteo Santarelli.

Nei dieci capitoli che compongono il volume, Joas sviluppa la sua proposta attraverso una retrospettiva storica e concettuale che va da Nietzsche a Habermas, passando per la filosofia tedesca del primo ’900, il pragmatismo americano e il postmoderno.

Hans Joas – Come nascono i valori

Nei dibattiti politici, mediatici e accademici si parla spesso di valori. Eppure, una questione rimane spesso senza risposta: come nasce un valore? Come emerge e come si costituisce qualcosa che è importante per noi, e a partire da cui valutiamo persone, cose, eventi, situazioni della nostra vita?

In Come nascono i valori, Hans Joas presenta una risposta originale a tale interrogativo: i valori nascono da esperienze individuali e sociali che scuotono e mettono in discussione i limiti della nostra identità.

L’autore

Hans Joas (1948) è un filosofo, sociologo e teorico sociale tedesco. Attualmente è Ernst-Troeltsch-Honorarprofessor presso la facoltà di teologia dell’Università Humboldt di Berlino e Professore di sociologia e filosofia sociale presso l’Università di Chicago. I suoi volumi sul pragmatismo, la teoria sociale dell’azione, la guerra e la sociologia della religione sono stati tradotti in numerose lingue. È stato recentemente insignito del premio per la ricerca Max Planck e del Prix Paul Ricoeur. Tra le sue opere tradotte in italiano: Abbiamo bisogno della religione? (2010), La sacralità della persona (2014), Valori, società, religione (2014).