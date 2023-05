CaLibro Africa Festival a Città di castello

Arriva a Città di Castello CaLibro Africa Festival, che si svolgerà dal 28 settembre al 1 ottobre 2023.

Le letterature africane si stanno finalmente imponendo nel panorama letterario mondiale, e i prestigiosi premi ricevuti negli ultimi anni da tre scrittori africani – Nobel, Goncourt e Booker – sono solo un esempio dei riconoscimenti che attestano, pur con colpevole ritardo, tale vitalità.

Il CaLibro Africa Festival

Eppure tutto questo non basta: c’è ancora bisogno di presentare al pubblico italiano gli scrittori e le scrittrici africane, e di farlo più e meglio. È per questo che prende vita CaLibro Africa Festival, che si terrà da giovedì 28 settembre a domenica primo ottobre 2023 a Città di Castello, fra Umbria e Toscana.

Il festival sarà un’occasione d’incontro con i lettori, un momento di confronto e di presentazione al pubblico del nostro paese di diversi scrittori e scrittrici di origine africana.

L’idea e i lettori italiani

L’idea di organizzare il festival CaLibro Africa nasce dall’incontro fra due realtà fra le più vivaci del panorama nazionale: le Edizioni E/O e CaLibro Festival.

In oltre quarant’anni di attività, le Edizioni E/O, hanno avuto un ruolo determinante nella diffusione in Italia e all’estero di opere considerate ormai dei classici della letteratura africana. Basti pensare ad autori come Ahmadou Kourouma, Chinua Achebe e Abasse Ndione, oltre ai più recenti Damon Galgut e Mohamed Mbougar Sarr, fra i tanti.

Dal canto suo, CaLibro Festival, arrivato alla sua decima edizione, si è guadagnato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi dedicati ai libri, attraverso l’originalità della proposta e delle modalità di incontro con gli ospiti del festival e il suo pubblico.

Il folto gruppo di organizzatori e volontari è già all’opera per preparare un fine settimana d’incontri, concerti, proiezioni e altri eventi, all’insegna della scoperta della migliore letteratura di origine africana e delle sue molteplici espressioni. Il programma del festival – attualmente in fase avanzata – lascia pochi dubbi: CaLibro Africa sarà una festa di tutto questo!

Con il patrocinio del Comune di Città di Castello e dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria