Cheon Myeong-kwan finalista all’International Booker Prize 2023

Il romanzo di Cheon Myeong-kwan, Whale, pubblicato in UK da Europa Editions e in arrivo in Italia a ottobre per le Edizioni E/O, è tra i 5 romanzi finalisti dell’International Booker Prize 2023.

Fra le proposte giunte all’attenzione dei giurati sono stati selezionati:

La cerimonia di premiazione finale si terrà il 23 maggio.

L’autore

Myeong-Kwan Cheong è nato nel 1964 nel Gyeonggi-do in Sud Corea. Prima di diventare scrittore, dopo il diploma, ha lavorato come agente assicurativo, commesso in un negozio di attrezzature da golf e infine come sceneggiatore cinematografico per film quali Gun and Gun (1995) e The Great Chef (1999). È a 40 anni che, spinto da suo fratello, scrive il suo primo racconto breve Frank and I pubblicato nel 2003, seguito subito dopo da Whale. L’opera viene accolta positivamente dalla critica e vince il decimo Munhakdongne Literature Award nel 2004. Assieme a Whale, con l’opera Modern Family Cheon consolida la sua carriera da scrittore guadagnandosi l’attenzione del pubblico e del panorama letterario sud coreano. Fra le sue sceneggiature abbiamo ancora The Man Next Door (2010) e Boomerang Family (2013), adattato direttamente dalla sua opera, Modern Family. Nel 2019 ha debuttato come regista nel film Hot Blooded (2022).