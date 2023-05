Shubhangi Swarup: Latitudini del desiderio

Latitudini del desiderio è il titolo del romanzo di Shubhangi Swarup che nel corso del 2021 la casa editrice Ponte alle Grazie ha portato in libreria.

L’esordio indiano best seller, tradotto in 13 paesi, è una meraviglia di realismo magico. “Un esordio lirico, che esalta la maestosità della natura, incorniciando ognuno dei personaggi in paesaggi mozzafiato”.

Latitudini del desiderio – Shubhangi Swarup

Su un’isola delle Andamane, al largo dell’India da poco indipendente, un uomo e una donna discutono a proposito dei belati di una capra. Sono Girija Prasad Varma e Chanda Devi, sposi da appena due mesi, che ancora non condividono il letto. Lei è vegetariana, dialoga con ogni essere del creato, compresi quelli già morti e reincarnati o diventati fantasmi, come la capra mangiata dal marito carnivoro.

Lui è uno scienziato, una tesi di dottorato a Oxford, incaricato dal governo indiano di istituire il primo Servizio forestale nazionale. Da quest’isola, la narrazione si sposta lungo varie latitudini e attraverso il tempo, inseguendo le forme del desiderio che si incarnano di volta in volta in un sopravvissuto alla violenza domestica, un prigioniero politico, un contrabbandiere nepalese, un geologo, uno yeti.

La trama si snoda tra paesaggi agli antipodi, tra naturalismo e magia, ricca di fantasia, racconti e Storia, naturale e politica, di trasformazione reciproca e relazioni sempre aperte nelle possibilità, di humour sottile, di una miriade di personaggi e fantasmi, sempre sospesi tra mito e realtà, tra passato e futuro. Una storia in cui la natura è la protagonista principale, una natura onnipresente, madre e matrigna, descritta con toni indimenticabili, potente nel suo continuo evolversi, nel suo divenire cosmico.

L’autrice

Shubhangi Swarup è scrittrice, giornalista e insegnante. Latitudini del desiderio, il suo romanzo d’esordio, è diventato un best seller in India, già tradotto in tredici Paesi. Ha vinto il Tata Literature Live! First Book Award 2018, è stato selezionato per il JCB Prize for Literature e per il Dublin Literary Award 2020.Ha ricevuto il Charles Pick Fellowship per la scrittura creativa presso l’Università dell’East Anglia. Vive a Mumbai.