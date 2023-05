Torna María Oruña con Il porto segreto

Ritorno in libreria per María Oruña che esce in Italia con Il porto segreto. Un’indagine di Valentina Redondo. Il volume è edito da Ponte alle Grazie.

Ne Il porto segreto, una macabra scoperta in una casa abbandonata conduce la tenente Redondo in un viaggio nel tempo, fino agli anni più oscuri della Guerra Civile. Ecco il thriller che ha consacrato María Oruña come nuova regina del giallo spagnolo.

Il porto segreto – María Oruña

Oliver è nato e vive a Londra, ma una parte della sua famiglia è legata alla Cantabria. Quando, alla morte della madre, Oliver eredita una grande casa coloniale nella cittadina costiera di Suences, decide di cambiare vita e stabilirvisi per fare di Villa Marina un hotel sulla spiaggia.

Ma durante i lavori di ristrutturazione, nel seminterrato viene scoperto il cadavere murato di un bambino: accanto a lui oggetti desueti, come in una tumulazione rituale. La scoperta causa un brivido in tutta la piccola comunità, e subito si sussegue una serie di omicidi in varie cittadine della regione. Fra autopsie che non quadrano e la paura che sale, la tenente Valentina Redondo si ritroverà a dover affrontare una minaccia nascosta e antica, e sarà costretta a un viaggio indietro nel tempo, fino alla Guerra civile e alle origini di un crimine terribile.

Il porto segreto, uno dei gialli spagnoli più venduti e amati degli ultimi decenni, è il romanzo che ha rivelato al mondo il talento di María Oruña, la nuova regina del giallo spagnolo; ed è l’esordio di Valentina Redondo, l’indimenticabile, determinatissima detective dal duro sguardo a due colori.

L’autrice

María Oruña (Vigo, 1976), laureata in legge, ha esercitato per dieci anni come avvocato. Nel 2013 pubblica il suo primo romanzo, La mano del arquero, e nel 2015, con il successo internazionale de Il porto segreto, decide di dedicarsi interamente alla letteratura. Per Ponte alle Grazie è già uscito Quel che la marea nasconde (2022).