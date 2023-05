LeBron James è l’America: parola di Simone Marcuzzi

Dallo scorso 28 aprile è in libreria LeBron James è l’America, un bellissimo libro di Simone Marcuzzi edito da 66thand2nd. Il volume esce nella collana Vite Inattese.

LeBron James è tutti i suoi slogan e hashtag che da comunicatore sapiente utilizza per la sua storia. Simone Marcuzzi vuole però raccontarci l’uomo, in tutte le sue sfaccettature, oltre la levigatissima versione ufficiale: segue LeBron dall’infanzia difficile alla gloria, con lo sguardo acuto del romanziere e la contagiosa passione dell’amante del basket e ci restituisce un LeBron più vero e intimo, ancora più sorprendente.

Simone Marcuzzi – LeBron James è l’America

LeBron James è uno dei personaggi più noti al mondo, un’icona globale, uno per cui la parola «divo» è persino limitante. Raccogliendo l’eredità pesantissima di Michael Jordan e Kobe Bryant, i suoi chiari modelli, è diventato il primo ambasciatore della Nba e l’ha portata a successi ancora maggiori.

Da quasi due decenni LeBron è il basket e il basket è uno sport che unisce continenti e popoli. Come di tutti i grandi campioni pensiamo di sapere tutto di lui: le statistiche formidabili, i nuovi incredibili record che arrivano puntuali a ogni nuova stagione (compreso quello recente e ambitissimo del maggior numero di punti segnati nella storia della Nba), i guadagni immensi tra contratti stellari e sponsorizzazioni stratosferiche, il sincero impegno umanitario e sociale, prima di tutto contro il razzismo e le discriminazioni.

LeBron è il re (King James), è solo un ragazzo di Akron, Ohio (Just a Kid from Akron), è più di un atleta (More than an Athlete).

L’autore

Simone Marcuzzi nasce a Pordenone nel 1981. Tra i suoi libri: Vorrei star fermo mentre il mondo va (Mondadori, 2010), Dove si va da qui (Fandango, 2014) e Kobe (Piemme, 2021). Con 66thand2nd ha pubblicato Ventiquattro secondi (2016).

Foto di Alberto Adàn da Pixabay