Dani Shapiro in libreria con Segnali di fuoco

Novità in libreria per la casa editrice Neri Pozza. Esce infatti Segnali di fuoco, di Dani Shapiro. Il volume viene pubblicato nella collana Bloom ed è tradotto da Gaja Cenciarelli.

Con Segnali di fuoco, Dani Shapiro si conferma una narratrice di razza che sa nominare con parole esatte e luminose i momenti cruciali dell’esistenza che fanno di noi ciò che siamo, e sa raccontare le storie che vogliamo leggere, le grandi storie del nostro tempo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Dani Shapiro – Segnali di fuoco

2010, Pennsylvania. Un’antica quercia maestosa si staglia contro la notte stellata di Division Street, nell’elegante sobborgo di Avalon. L’albero magico, lo chiamano da generazioni; col suo tronco immenso, le radici nodose, i grovigli di fiori selvatici ai suoi piedi, domina il suo personale pezzetto di giungla in mezzo alle aiuole pettinate del distinto quartiere. Sotto la quercia sono seduti Ben Wilf, un medico in pensione, e Waldo Shenkman, un ragazzino solitario e geniale, che gli sta mostrando le sue stelle preferite nel cielo nero.

Per Waldo, fragile creatura sensibile alla bellezza del mondo, le stelle non sono astri distanti e implacabili, ma amiche, compagne di viaggio che gli illuminano il cammino, segnali di fuoco nella sconfinata oscurità del suo futuro. Waldo non può ricordare che in una notte di dieci anni prima lui e Ben si sono già incontrati; sente tuttavia che parlare con quel signore gentile placa il suo divorante senso di inadeguatezza. Non può nemmeno sapere che continueranno a cercarsi negli anni che verranno, nel tempo e nello spazio, in un destino che li tiene uniti come un filo. In una sera di fine estate di venticinque anni prima, davanti a quella stessa quercia è accaduto un fatto terribile.

Da allora, un segreto tormenta il dottor Wilf e i membri della sua famiglia, un segreto di cui non faranno piú parola, nemmeno tra di loro, creando un silenzio che ingoierà per sempre ogni possibile felicità. Anche gli Shenkman, la giovane coppia in attesa di un figlio trasferitasi nel sobborgo molti anni dopo, portano con sé il loro fardello di cose non dette.

Sotto il cielo di Division Street, il tempo corre e i destini delle due famiglie si intrecciano, divergono e poi ancora collidono esplodendo come stelle nelle galassie. Tutti si trovano a fare i conti con i vecchi segreti che affiorano inesorabili e i nuovi che chiedono di essere celati, mentre la vita assegna a ciascuno la sua quota di smarrimento e di perdita ma anche di stupore e speranza, di dolore ma anche di infinita bellezza.

L’autore

Dani Shapiro è giornalista, autrice di romanzi, memoir e del podcast di successo Family Secrets. Segnali di fuoco è stato il libro migliore del 2022 per Time Magazine, Washington Post e Amazon, e Shapiro sta lavorando a un adattamento televisivo. Il suo memoir Inheritance è diventato subito un New York Times bestseller ed è stato nominato miglior libro del 2019 da Elle, Vanity Fair, Wired e Real Simple. I suoi romanzi sono tradotti in 14 lingue e il suo manuale di scrittura, Still Writing, verrà ripubblicato nel 2023 in occasione del decennale dall’uscita. Insegna scrittura creativa in diverse università americane ed è cofondatrice della Sirenland Writers Conference a Positano.