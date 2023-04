I protagonisti degli Oscar 2023 in Home Video con Eagle Pictures

Film protagonisti della Notte degli Oscar® 2023, commedie italiane e serie tv cult tra le uscite Home Video di aprile targate Eagle Pictures. A partire dal 6 aprile è uscito “THE FABELMANS”, l’ultimo capolavoro scritto e diretto da Steven Spielberg disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K. Candidato a 7 Oscar® e insignito di 2 Golden Globe (Miglior Film Drammatico e Miglior Regista), il film vede protagonisti Michelle Williams, Paul Dano e la colonna sonora firmata da John Williams. Con il 33° film della sua carriera Spielberg firma la sua opera più intima, raccontando uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo: un racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.

Il grande giorno – Una delle novità di Eagle Pictures

Il 12 aprile è stata la volta di “IL GRANDE GIORNO” di Massimo Venier, edito in DVD e Blu-ray. Un film in bilico tra commedia e dramma, con protagonista il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo e la colonna sonora firmata dal cantautore italiano Brunori Sas. Al centro della storia un matrimonio che non s’ha da fare (pieno di risvolti psicologici-esistenzialisti), raccontato attraverso una scrittura umoristica e sagace. In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni che hanno condiviso tutto dai tempi della scuola e che per questo matrimonio, non hanno badato a spese. Ma ai festeggiamenti si unisce un nuovo arrivato, Aldo, il compagno di Margherita, ex moglie di Giovanni e madre della sposa. Simpatico, espansivo e casinista, con i suoi continui e costosissimi incidenti metterà a dura prova l’amicizia tra Giovanni e Giacomo. Ognuno dovrà fare i conti con i propri dubbi e il coraggio che ci vuole per concedersi alla felicità.

Everithing Everywhere all at Once

Dal 27 aprile ecco disponibile sempre con Eagle il film trionfatore agli Oscar® 2023 “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” di Dan Kwan e Daniel Scheinert, edito in una steelbook limited edition in 4K contenente anche una card da collezione numerata e tantissimi contenuti extra, tra cui il commento dei registi, making of e scene tagliate. Con protagonista la sorprendente Stephanie Hsu, premiata come Miglior attrice protagonista agli Oscar® 2023, il film segna anche il ritorno cinematografico di Ke Huy Quan (Oscar® 2023 come Miglior attore non protagonista) interprete degli amatissimi personaggi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto). Nel cast anche l’iconica scream queen Jamie Lee Curtis (Oscar® 2023 come Miglior attrice non protagonista), qui alle prese con un’originalissima visione del multiverso che la notte degli Oscar ha collezionato ben 7 statuette, tra cui anche quella come Miglior Film, Miglior regia e sceneggiatura originale. Il film mescola sapientemente i generi più disparati, come kung fu, wǔxiá, mélò, fantasy e commedia, in una storia ricca di azione e citazioni cinematografiche che spaziano da “Ratatouille” a “2001: Odissea nello spazio”. Tutti gli aspetti formali, dalla regia al montaggio, fino alle coreografie dei combattimenti, sono curatissimi e funzionali allo sviluppo in modo chiaro di un intreccio narrativo complesso. Protagonista Evelyn Wang (Michelle Yeoh), che gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Narcos: Messico

Sempre dal 27 aprile in uscita grazie a Eagle Pictures due uscite speciali dedicate all’acclamata serie Netflix “NARCOS: MESSICO”: in arrivo tutti gli episodi della terza stagione in DVD e Blu-ray e un imperdibile cofanetto da collezione con la serie completa, disponibile sempre nei formati DVD e Blu-ray. Dopo il successo della stagione incentrata su Pablo Escobar, Narcos riparte dal Messico per raccontare la vera storia dei cartelli centroamericani e di come arrivarono al potere i nuovi “signori della droga” impersonati da un cast indimenticabile, in cui spicca Diego Luna (già protagonista del film “Rogue One: A Star Wars Story”, spin-off della saga di Guerre stellari), interprete strepitoso quanto inquietante del potente signore della droga Miguel Ángel Félix Gallardo. La terza stagione racconta l’ascesa di Fuentes, conosciuto come “Il Signore dei Cieli” grazie alla sua impressionante flotta di aerei, usati per trasportare tonnellate di droga. La serie ricrea con estremo realismo la violenza tra i cartelli dell’epoca in lotta per il controllo del business della droga, così come lo sforzo, spesso invano, della DEA e della polizia messicana per contrastare lo strapotere dei narcotrafficanti.