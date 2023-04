Valerij Panjuškin con L’ora del lupo

Valerij Panjuškin è l’autore del libro L’ora del lupo, che la casa editrice e/o ha portato in libreria nel mese di marzo. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Cosa significa essere costretti a lasciare le proprie case, i propri cari, le proprie vite, per fuggire dalla guerra? Valerij Panjuškin raccoglie le voci di chi ha perso tutto, tranne se stesso.

L’ora del lupo – Valerij Panjuškin

“La Russia è l’unico posto sulla terra con una lingua che è diventata la lingua della menzogna: in Russia è vietato dire la verità e neanche la guerra può essere chiamata col suo nome.

Per dire la verità in russo devo andarmene dalla Russia”. Questo fa Valerij Panjuškin: osserva, raccoglie storie di profughi, e come i profughi di cui scrive a un certo punto se ne va anche lui, ma dal paese che la guerra l’ha dichiarata. Le storie raccolte in questo volume sono storie di fatica, di dolore, di smarrimento, di rabbia.

E di menzogna. Sono le storie di chi tace per non fare i conti con la disillusione, quelle di chi parla perché non può fare altrimenti, quelle – tante – di chi aiuta nonostante tutto e tutti, nell’ennesima declinazione di quella bontà spesso illogica che la letteratura russa conosce e declina da qualche decennio.

L’autore

Valerij Panjuškin, giornalista, autore radiofonico, scrittore, ha collaborato con varie testate della carta stampata, radiofoniche e televisive (Kommersant, Snob, Echo Moskvy, Dožd’). Ha scritto reportage e libri che hanno lasciato il segno nella contestazione al monolite putiniano, fra cui il bestseller internazionale Gazprom, the new russian weapon. Da qualche mese ha lasciato la Russia. Dello stesso autore le Edizioni E/O hanno pubblicato L’olimpo di Putin e 12 che hanno detto no.