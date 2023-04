Nathan Devers in libreria con L’antimondo

La casa editrice e/o ha portato in libreria, nel mese di marzo 2023, il romanzo L’antimondo, di Nathan Devers. Il libro è uscito nella Collana Dal Mondo.

Le Figaro, riguardo L’antimondo, ha scritto: «Il primo romanzo di Nathan Devers è anche la prima grande satira del metaverso. L’unico libro non noioso sulla realtà virtuale».

L’antimondo – Nathan Devers

«Bisognava raccontarla, questa spirale. La spirale di quelli che vanno e vengono tra il virtuale e la realtà. Che perdono la misura man mano che sfumano i confini tra gli schermi e le cose, i miraggi e il reale, il mondo e le reti. Il circolo vizioso di una generazione che a tutto si connette, tranne che alla vita».

Mentre Julien sprofonda nella misera quotidianità scopre online un mondo “speculare” dalla precisione diabolica dove tutto è possibile: una seconda chance di diventare quello che avrebbe sognato di essere. Benvenuti nell’Antimondo.

L’autore

Nathan Devers ha 25 anni. Laureatosi all’École Normale Superiéure in filosofia, collabora con Bernard-Henri Lévey per cui cura la rivista La règle du Jeu, scrive per la carta stampata ed è commentatore fisso in vari programmi tv. Ha pubblicato Généalogie de la religion (Le Cerf, 2019), Ciel et terre (Flammarion, 2020, Prix Edmée de La Rochefoucauld) et Espace fumeur (Grasset, 2021). Con L’antimondo firma il suo secondo romanzo, selezionato per il Premio Goncourt e per il Renaudot.