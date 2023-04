L’impostore: romanzo di Damon Galgut

Si intitola L’impostore ed è il romanzo di Damon Galgut portato in libreria a marzo da edizioni e/o. Il volume è uscito nella Collana Dal Mondo.

Secondo The Times L’impostore è «Un romanzo su un paese che sta cambiando, e sugli effetti morali di questo cambiamento. Una lettura affascinante».

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Damon Galgut – L’impostore

Non è facile cambiare vita intorno ai quarant’anni, ma Adam Napier ha deciso di provarci. E in fondo non ha molta scelta. La sua crisi è evidente, il fallimento pure. Dopo aver perso improvvisamente il lavoro e – per via dell’impossibilità di pagare le rate alla banca – anche la casa di Johannesburg, si ritrova prima a Città del Capo, ospite irrequieto e depresso del fratello Gavin, e poi in un paesino del Karoo, all’incirca a otto ore di strada dalla capitale, con l’intenzione di ritirarsi dal mondo per mettere a frutto il suo inattuale talento poetico.

Gli eventi, tuttavia, prendono subito una stranissima piega, e non solo perché “le poesie non pagano l’affitto”. La sua nuova dimora, prestatagli da Gavin, è lontana dall’abitato, all’interno cade a pezzi e all’esterno è assediata da una giungla di erbacce. In casa si avvertono strane presenze, per non parlare dell’unico vicino, che scappa a nascondersi appena vede qualcuno. La solitudine si fa sentire.

E il paese, popolato di inconsapevoli morti viventi, non sembra promettere di meglio. Almeno fino al giorno in cui Adam incontra, proprio lì, un vecchio compagno di scuola che ha una bellissima moglie dalla pelle nera. Comincia allora, sotto il velo dell’amicizia, un morboso gioco di destini incrociati in cui le identità dei protagonisti sfuggono agli usuali contorni e si fanno reciprocamente minacciose. Dalla penna di Damon Galgut, un nuovo romanzo che dal lontano Sudafrica racconta i nostri prossimi, quotidiani inferni.

L’autore

Il romanzo del 2003 di Damon Galgut, Il buon dottore, ha vinto il Commonwealth Writers Prize per l’Africa. Nel 2013 Galgut è stato inserito nell’American Academy of Arts and Letters. Nel 2011 le Edizioni E/O hanno pubblicato In una stanza sconosciuta, nel 2014 Estate artica e nel 2021 La promessa, vincitore del Booker Prize. Vive a Città del Capo, in Sudafrica.