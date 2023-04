Io e Gio – Francesco Prosdocimi

Altra piccola perla letteraria targata Neo edizioni, che sceglie accuratamente cosa pubblicare nel corso dell’anno. Io e Gio è l’esordio narrativo di Francesco Prosdocimi, vicentino classe 1991.

Una storia delicata, intima, familiare. Io e Gio è un viaggio di rinascita verso una nuova vita cercando di assorbire il dolore.

La trama

È ancora buio, Pietro ha appena caricato la Yaris del padre. Aspetta suo fratello Gio che, ancora assonnato, stringe la scacchiera avuta in regalo dai loro genitori. «Dove andiamo?» chiede Gio. «Lontano da qui» risponde Pietro.

Li attende una piccola casa in un paese di montagna: il luogo che Pietro ha scelto per portare via suo fratello dal dolore e dai ricordi, dalla vita che avevano prima che un incidente stradale li rendesse orfani.

Non lontano scorre un torrente, più in là vive un uomo taciturno, c’è la nuova scuola, la squadra di calcio, una piccola comunità e i boschi che la cingono. E c’è Pietro, soltanto ventitré anni, che risponde alle domande del fratello che ne ha dodici.

Io e Gio – La recensione

Molte volte, come mi piace spesso ricordare, per scrivere una bella storia non serve creare decine di personaggi, aumentare i piani narrativi, espandere all’infinito i colpi di scena. Talvolta bastano due protagonisti autentici, un evento che smonta l’equilibrio ed un linguaggio che arriva dritto al cuore.

Ecco perché la storia di Francesco Prosdocimi, intitolata Io e Gio, ha centrato il bersaglio, nonostante sia la prima pubblicazione per questo autore. Tra le pagine di questo libro non ci sono segreti: tutto è diretto, semplice, delicato, senza orpelli. Nel muoversi, le parole hanno un suono leggero e lasciano spazio solo ai dialoghi, anch’essi essenziali, perché ciò che conta qui è la storia semplice ma complessa di due fratelli.

Pietro e Gio stanno scappando da un passato doloroso, da una casa che contiene ormai troppi ricordi. Lo fanno nella totale incertezza del futuro, nella loro giovinezza. Ma questa fuga è una rinascita, la voglia di riconquistare un posto nel mondo, di tornare a sorridere. Il legame, disarmante e totalmente tenero che li unisce, si consolida nel tempo e negli eventi, si modifica con gli incontri, con le stagioni, con il desiderio di un nuovo inizio.

Se dovessimo trovare una sola parola per descrivere questo libro e questa storia, quella parola sarebbe “sogni”. Quelli brutti e dolorosi da lasciarsi alle spalle, e quelli belli che guardano al futuro. In mezzo c’è sempre un territorio inesplorato, che solo la vita renderà esplicito. “I sogni sono bastardi, a volte. Aspettano che ci credi prima di dirti che sono bugie”.