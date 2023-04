Don Winslow – Città di sogni

A circa un anno di distanza dal precedente Città in fiamme, Don Winslow torna in libreria con Città di sogni, il secondo capitolo della trilogia che si concluderà con Città in cenere.

Pubblicato da Harper Collins Italia, il nuovo libro di Don Winslow ci porta insieme al protagonista, Danny Ryan, in fuga dal New England e verso le spiagge della California.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La trama

Hollywood. La città dove nascono i sogni. Dopo essere scampato alla sanguinosa guerra che ha devastato il New England, Danny Ryan è in fuga. I mafiosi, i poliziotti e anche l’FBI lo vogliono morto o in prigione. E partito insieme al figlio, all’anziano padre e ai pochi fedeli rimasti della sua banda ed è arrivato fino in California.

Qui vorrebbe solo una vita pacifica, ma i federali lo beccano e lo costringono a far loro un favore che potrebbe renderlo ricco. Oppure ucciderlo. Intanto a Hollywood stanno girando un film ispirato alla faida che ha rovinato la sua vita e Danny decide di entrare in affari con i produttori per costruire un nuovo impero criminale.

Quello che non aveva previsto è che la protagonista del film è una donna bellissima, ma con un passato oscuro. Una donna di cui si innamora perdutamente. E mentre i loro mondi collidono in un’esplosione che potrebbe annientare entrambi, Danny Ryan combatte per la vita nella città dove di solito nascono i sogni. Ma dove i sogni possono anche morire.

Città di sogni di Don Winslow – La recensione

Che cosa c’è di magico nella letteratura di Don Winslow? Tutto potremmo dire, e di certo non sbaglieremmo. Ma entrando più nello specifico, c’è quella strana sensazione di considerare ogni sua nuova opera come la migliore che il mago del crime abbia mai scritto.

Città di sogni è stata definita, da Stephen King, come il miglior libro di Don Winslow in assoluto. Ci eravamo appassionati alla storia di Danny Ryan, alla sua voglia di potere, a ciò che aveva conquistato e poi perso. Ora continuiamo a seguirlo mentre è in fuga, e poi mentre sceglie un nuovo posto dove abitare, dove vivere.

Come in ogni crime che si rispetti, questo libro mette gli uni contro gli altri, fa parteggiare e prendere parte, crea una fantastica cornice mitica e mitologica (come gli studi di Hollywood) ai protagonisti del crimine. Con loro viaggiamo tra la città del cinema (che è poi la Città di sogni del titolo) e Washington, tra le spiagge di Rhode Island e i deserti della California.

In questo libro c’è dentro una visione intima, romantica e profonda del genere crime, ed è questa un’altra caratteristica che rende uniche le opere di Don Winslow. Amore, vendetta, famiglia, sopravvivenza e cinica realtà. Un mix perfetto per una storia che appassiona, commuove, colpisce dritto in faccia. E che lascia la voglia di leggere l’ultimo, attesissimo capitolo di questa trilogia.