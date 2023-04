Keiran Goddard con Clessidra

Keiran Goddard è l’autore del romanzo Clessidra, che la casa editrice e/o porterà in libreria ad aprile. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Clessidra è «Un poema epico in uno stile antico sulle brutalità dell’amore moderno, un’indagine maschile sul crepacuore femminile».

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Clessidra – Keiran Goddard

Lirico e luminoso, Clessidra è un ritratto dell’amore moderno in tutte le sue fasi. Un lungo poema in prosa che cattura con esattezza chirurgica e una discreta dose di crepacuore e di ironia ogni possibile istante di chi vive una storia d’amore anticipandone le crepe ma non riuscendo ad arginare la frana.

Un uomo e una donna si conoscono, si frequentano, si innamorano, provano a iniziare una vita insieme, poi si lasciano, lei scompare, lui resta. A raccontarlo è lui, testimone e protagonista di un amore che procede per accumulo e sottrazione. E che tuttavia nel suo mutare forma e intensità persevera nel suo essere amore.

Come sabbia in una clessidra che si riempie e poi si svuota, Keiran Goddard rintraccia ogni granello della loro vita condivisa e lo descrive per lasciare testimonianza al mondo di quanto è stato vissuto. Nel farlo commuove, diverte, sorprende, spezza i cuori di chi legge e riconosce, pagina dopo pagina, l’universalità e unicità di questa come di ogni storia d’amore. E alla domanda che fa il protagonista verso la fine del libro – quanto è troppo? – è solo l’esperienza del futuro che risponde.

L’autore

Keiran Goddard è cresciuto a Shard End, Birmingham, in una famiglia operaia. Quando aveva quindici anni, un insegnante ha iniziato a prestargli libri facendolo innamorare della lettura. Ha continuato a studiare ottenendo un posto all’Università di Oxford attraverso un programma per studenti provenienti da ambienti svantaggiati. È autore di un libretto di poesie (Strings) e di due raccolte complete di poesie (For The Chorus e Votive). La raccolta con cui ha esordito è stata selezionata per il Melita Hume Prize ed è stata la seconda classificata al William Blake Prize. Tiene conferenze nel mondo su temi legati al cambiamento sociale e fa ricerca su futuro del lavoro, automazione e sindacalismo. Clessidra ha vinto il Premio Desmond Elliott 2022.