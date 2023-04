Fern Britton e il suo romanzo Le figlie della Cornovaglia

Nel corso del 2021 è uscito in libreria Le figlie della Cornovaglia, romanzo di Fern Britton. Il volume, edito da TEA Libri, è stato tradotto da Claudine Turla.

Dall’autrice best seller del Sunday Times, un romanzo epico e travolgente che parla di madri e di figlie, di segreti e bugie, e di un amore capace di resistere tutta una vita.

Le figlie della Cornovaglia – Fern Britton

1918. Alla fine della guerra, Clara Carter sale su un treno diretto in Cornovaglia per incontrare la famiglia di Bertie, il suo grande amore, rimasto ucciso sui campi di battaglia. Accolta come una figlia, Clara potrà riprendersi dal lutto, ma dovrà custodire un segreto nel suo cuore per tutta la vita.

1947. Hannah, la figlia di Clara, ha sempre avuto la certezza che sua madre avesse un passato misterioso. Quando si innamora dell’uomo sbagliato, scopre, come sua madre prima di lei, che ne pagherà il prezzo. Rimasta incinta e sola, prende l’unica decisione possibile: farà di tutto per proteggere Caroline, la bambina che sta per nascere.

2020. Caroline è stata a lungo la custode dei segreti della sua famiglia. Ma ora che sua figlia Natalie ha bisogno di lei, sente che è giunto il momento di raccontarle tutto. Deve dimostrarle che proviene da una stirpe di donne che hanno affrontato le intemperie della vita, forti e orgogliose come le imponenti scogliere della Cornovaglia.

L’autrice

Fern Britton è un’autrice televisiva inglese, che ha lavorato, tra gli altri, anche per la BBC. Vive con suo marito Phil Vickery, rinomato chef, e i loro quattro figli nel Buckinghamshire. I suoi romanzi, tutti ambientati in Cornovaglia sono diventati best seller del Sunday Times.