Roberto Tiraboschi in libreria con L’armonia dei frutti bacati

In libreria nel mese di marzo per edizioni e/o c’è anche Roberto Tiraboschi con il volume L’armonia dei frutti bacati. Il romanzo è uscito nella Collana Dal Mondo.

Roberto Tiraboschi racconta le vite di tre giovani di oggi in una Milano che non è più la terra promessa dei padri, figli del boom economico, ma lo spazio liquido abitato dai loro figli, fra antiche opportunità, nuove minacce e promesse mancate.

Tre giovani adulti alla ricerca disperata di una direzione da dare alla propria vita attraversano una Milano sfolgorante e ubriaca, alla viglia dell’epidemia di Covid19. Milena insegue il sogno assoluto di una carriera come attrice teatrale, mentre lotta con i propri fantasmi.

Sabrina disperde le sue energie fra un lavoro e l’altro, cercando di rimarginare una cicatrice segreta nascosta nel suo passato. Guglielmo, narcisista patologico, riesce a realizzare se stesso solo attraverso relazioni malate, in un mondo fatto di apparenza.

Non si fermano davanti a nulla: mentono, tradiscono, rimangono incastrati in un triangolo di dipendenze incrociate, rubano l’identità degli altri mentre cercano la propria. Rincorrono, nonostante tutto, un’armonia perduta. Si incontrano per caso o è frutto di una macchinazione? Sabrina cerca una stanza e Milena la ospita.

Dopo una reciproca diffidenza nasce un’amicizia, quasi una dipendenza. Sabrina riconosce in Milena il suo modello di vita. L’apparizione di Guglielmo rompe gli equilibri. Milena vede in lui un salvatore e si innamora perdutamente. Secondo Sabrina non è un amore assoluto, l’amica è vittima di un’abile manipolazione. Qual è la verità?

L’autore

Roberto Tiraboschi è nato a Bergamo e vive tra Roma e Venezia. Drammaturgo e sceneggiatore, ha scritto per diversi registi italiani, tra cui Liliana Cavani, Marco Pontecorvo, Silvio Soldini. Le Edizioni E/O hanno pubblicato i romanzi Sguardo 11 e Sonno, vincitore del Premio nazionale di narrativa Bergamo e del Premio Stresa di narrativa, nonché la saga in tre volumi sulla nascita di Venezia: La pietra per gli occhi, La bottega dello speziale e L’angelo del mare fangoso. Dalla saga è stato realizzato dall’autore un podcast dal titolo Venezia anno 1000. Il suo ultimo romanzo, Il rospo e la badessa. Venetia 1172, ha vinto il Premio Selezione Bancarella 2022, dal romanzo sono in preparazione un film per una casa di produzione francese e un videogioco.