La donna dalle cinque vite, di Alexandra Lapierre

Si intitola La donna dalle cinque vite, ed è il romanzo di Alexandra Lapierre portato in libreria a marzo da edizoni e/o. La traduzione è di Alberto Bracci Testasecca.

Dopo Belle Greene, Artemisia e Fanny Stevenson, Alexandra Lapierre riporta alla luce la vita di Mura, una donna che ha fatto la storia ma che la storia ha dimenticato.

La donna dalle cinque vite – Alexandra Lapierre

Nei tormenti della rivoluzione bolscevica, da una guerra all’altra, Mura ha attraversato mille mondi. Aristocratica russa, si è chiamata Marija Zakrevskaja, signora Benckendorff, baronessa Budberg… È stata la passione di un agente segreto britannico, la musa di Maksim Gor’kij, la compagna di H.G. Wells e l’anima dell’intellighenzia londinese.

Ha conosciuto tutti i grandi del Novecento, dallo zar a Stalin, da Churchill a de Gaulle.Alcuni ne hanno decantato il coraggio, il calore e la fedeltà. Altri l’hanno accusata di essere una bugiarda. Tutti sono però d’accordo su un punto: Mura era l’incarnazione della vita, la vita a qualunque costo.

Per tre anni Alexandra Lapierre ha rovistato nelle biblioteche del mondo intero sulle orme della sua eroina calandosi nelle contraddizioni del personaggio per tratteggiare un magnifico ritratto di donna. Il suo talento di romanziera e il suo sguardo lucido e benevolo ridanno vita a una quantità di figure appassionanti e fanno luce su ampi lembi della grande Storia.

L’autrice

Autrice di biografie e romanzi incentrati su grandi personaggi dimenticati della Storia, Alexandra Lapierre è stata recentemente premiata dall’Académie Française. Tra le sue opere pubblicate in Italia ricordiamo Fanny Stevenson (Grand Prix delle lettrici di Elle), Artemisia (Prix du XVII siècle e Bool of the week della BBC), La Regina dei mari (Prix Historia per il miglior romanzo storico), Le Angeliche, La dissoluta e Tutto per l’onore. Il suo ultimo libro, Belle Greene, ha vinto il Premio Comisso per la sezione biografia nel 2022. I suoi libri sono tradotti in una ventina di paesi. Figlia dello scrittore Dominique Lapierre, nel 2005 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine delle arti e delle lettere dal ministero della Cultura francese.