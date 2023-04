Fabio Bartolomei e I qui presenti

Fabio Bartolomei è l’autore del libro I qui presenti, portato in libreria a marzo da edizioni e/o. Il volume è uscito nella collana Dal Mondo.

Fabio Bartolomei è bravissimo a raccontare le storie di chi si sente invisibile al mondo, ma in questo romanzo è tutto diverso: questa volta è il mondo, a essere diventato invisibile.

Fabio Bartolomei – I qui presenti

In una notte di bufera Oscar si rifugia dalla sua riluttante fidanzata. Al risveglio scopre che intorno alla casa non c’è più nulla, niente città, niente mare, niente colline, niente mondo. È tutto sparito, cancellato. Anzi: nascosto. Perché a ogni suo passo piccole porzioni di prati, strade e palazzi tornano a riapparire.

Ma quello è solo il suo mondo perché nell’altro, che lo voleva solo ed emarginato, la vita va avanti come sempre. Tra visioni alterate e lucidissima umanità, assistiamo alla nascita di una piccola comunità di persone ritrovate volontariamente e di altre trovate per un passo di troppo, alla rinascita di un’esistenza ininfluente che all’improvviso ha l’opportunità di influenzare in modo strampalato e con risultati imprevisti la vita di chi condivide con lui quell’avventura.

In un mondo e nell’altro. I qui presenti è un romanzo che mette a nudo pregiudizi e ipocrisie attraverso la luminosità di personaggi che hanno tanto da dare e, contro qualsiasi previsione, sono destinati a incidere e non scomparire.

L’autore

Fabio Bartolomei vive a Roma. Le Edizioni E/O hanno pubblicato Giulia 1300 e altri miracoli, da cui è stato tratto il film Noi e la Giulia, diretto da Edoardo Leo, La banda degli invisibili, We Are Family, Lezioni in Paradiso, La grazia del demolitore, L’ultima volta che siamo stati bambini (di cui è in uscita l’adattamento cinematografico diretto da Claudio Bisio) e le novelle che compongono la “Quadrilogia della famiglia” ovvero Morti ma senza esagerare, Diciotto anni e dieci giorni, Tutto perfetto tranne la madre e Il figlio recidivo.