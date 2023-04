Rocco Pinto e i suoi Viaggi di carta

Si intitola Viaggi di carta ed è il nuovo libro di Rocco Pinto che edizioni e/o porterà in libreria a maggio di quest’anno. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Uno dei librai più famosi d’Italia racconta un viaggio rocambolesco a bordo di una motoape carica di libri, per portare in giro l’amore per la lettura. Un racconto quasi surreale di librai e libraie che hanno rivoluzionato il mestiere, con uno sguardo disincantato sul mondo editoriale italiano e su alcuni dei suoi attori più originali.

Rocco Pinto – Viaggi di carta

Questo romanzo picaresco ci conduce a spasso per i luoghi magici dei libri partendo da Torino. Il protagonista, Andrea, perde il lavoro come addetto alle biblioteche perché nel consegnare i libri non resiste dal leggerne qualche passo.

Decide di trasferirsi a Barcellona alla ricerca di fortuna e, dopo aver girovagato per la città, capisce che sulla rambla può rimettersi in gioco grazie a Sant Jordi, protettore della Catalogna. Indossa gli abiti del Santo ea chi passeggia per la rambla propone le sue letture.Da qui hanno inizio le sue avventure rocambolesche che lo porteranno con Ginevra, Luna e altri protagonisti nella Napoli di Port’alba e degli Abbagnale, nella Venezia di Manuzio, nella Trieste di Saba ma anche ad Abano Terme a Tribùk, dove si imbatte in uno strano raduno di librai-editori.

A bordo di una motoape carica di libri, come un moderno Don Chisciotte oi protagonisti di Il Parnaso Ambulante di Morley, gireranno l’Italia in lungo e in largo guidati dall’amore per i libri.

L’autore

Rocco Pinto vive e Lavora a Torino come libraio alla libreria Il Ponte sulla Dora. È ideatore di Portici di carta, Torino che legge, Pralibro, Lungomare di libri di Bari e Libri sotto la loggia nella libreria La Dora va al mare di Noli. È autore della raccolta di racconti Fuori catalogo: storie di libri e librerie (Voland) e curatore della riedizione di Memorie di un libraio di Cesarino Branduani (Instar Libri). Questo è il suo primo romanzo.