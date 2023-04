Marco Amerighi è il nuovo direttore della Libreria Verso

Lo scrittore Marco Amerighi è il nuovo direttore di Verso, la libreria-bar inaugurata nel 2015 nel quartiere Ticinese di Milano, accanto alle Colonne di San Lorenzo, diventata negli anni punto di riferimento per il mondo editoriale e culturale della città.

A dirigere la libreria dal 2015 a oggi, insieme a una squadra di giovani librai, lo scrittore Davide Mosca, che lascia Verso per dedicarsi ai suoi progetti di scrittura.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La Libreria Verso

A fondare Verso, nel dicembre di otto anni fa, un gruppo di amici cresciuti tra librerie e locali, che hanno maturato anni di esperienze diverse in tutta la filiera dell’editoria: Andrea Gessner, editore di nottetempo; Pietro Biancardi, editore di Iperborea; Tomaso Biancardi, responsabile della rivista The Passenger; Alessandro Beretta, critico letterario, scrittore, direttore del Milano Film Festival; Lisa Sacerdote, photoeditor e autrice di progetti per la fotografia.

Verso ha l’ambizione di essere una libreria-laboratorio che offre itinerari di lettura, un calendario di incontri quotidiani e uno spazio di aggregazione intorno al mondo del libro sia per i lettori che per gli addetti ai lavori. Ed è quindi naturale che la sua direzione sia affidata a una figura di spicco del panorama editoriale.

Andrea Gessner, presidente di Verso, dice: “Nel dare un benvenuto pieno di entusiasmo a Marco, voglio ringraziare Davide per lo splendido lavoro di questi anni, prezioso, fondamentale, generoso”.

Le parole di Marco Amerighi

Marco Amerighi: “Sono felice ed emozionato. Conosco e frequento Verso dalla sua fondazione e non c’è mai stata un’occasione in cui io, tra quelle mura, non mi sia sentito a casa. Con questo incarico tenterò di tenere la porta d’ingresso aperta a più persone possibili: che siano in cerca di un libro, di una presentazione, di un gruppo di lettura, di una bevuta o magari, più semplicemente, di una casa in cui sentirsi accolti. Grazie ad Alessandro, Andrea, Lisa, Pietro e Tomaso, per avermi cercato. Grazie a Davide, per l’amicizia e lo splendido lavoro fatto in questi anni.

Marco Amerighi (Pisa, 1982) – Vive a Milano, dove lavora come traduttore, editor e ghostwriter per varie case editrici. Dal 2022 è curatore di Book Pride, la fiera dell’editoria indipendente. Il suo romanzo d’esordio, Le nostre ore contate (Mondadori, 2018), ha vinto il premio Bagutta Opera Prima. Randagi (Bollati Boringhieri, 2022), il suo secondo romanzo, è stato finalista al Premio Strega 2022.

INFO

Corso di Porta Ticinese 40, 20123 Milano

libreriaverso.com

verso@libreriaverso.com

tel. 02 8375648

Social:

https://twitter.com/versolibri @versolibri

https://www.facebook.com/libreriaverso/

https://www.instagram.com/versolibri/