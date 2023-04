Sotto gli alberi di Udala, di Chinelo Okparanta

Si intitola Sotto gli alberi di Udala ed è il libro di Chinelo Okparanta portato in libreria da edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Tiziana Lo Porto.

Dalla sua pubblicazione negli Stati Uniti, Sotto gli alberi di Udala è entrato nel canone della letteratura LGBTQ+, mescolando con sapienza storia recente dell’Africa, e in particolare della Nigeria, coming of age e sessualità.

Sotto gli alberi di Udala – Chinelo Okparanta

Rimasta orfana di padre durante la guerra civile nigeriana, negli anni ‘60, la giovanissima Ijeoma viene affidata dalla madre a una coppia di amici di famiglia disposta a pagarle gli studi in cambio di una mano nei lavori domestici. Lontana dalla religiosissima madre, Ijeoma diventa adulta esplorando la propria identità sessuale e innamorandosi di una ragazza della sua età.

In una Nigeria ancora più religiosa della madre, verrà separata dall’amata e indottrinata dalla madre, convinta che l’omosessualità sia di per sé sbagliata e un male da combattere.

Anni dopo, nuovamente innamorata di una donna, Ijeoma verrà costretta a una nuova separazione e a mettere in piedi una parvenza di famiglia tradizionale sposando un amico d’infanzia che la ama e dando alla luce una bambina che più di ogni altra cosa la aiuterà a riprendere possesso della propria identità sessuale e a battersi per un futuro migliore per se stessa e per la figlia.

L’autrice

Chinelo Okparanta è una scrittrice nigeriano-americana. È nata a Port Harcourt, in Nigeria, nel 1981 dove è cresciuta fino ai 10 anni per emigrare poi negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia. Ha studiato alla Pennsylvania State University e attualmente è professore associato di inglese e scrittura creativa alla Bucknell University, a Lewisburg. Ha esordito nel 2013 con la raccolta di racconti La felicità è come l’acqua (Racconti Edizioni), a cui ha fatto seguito nel 2015 questo suo romanzo d’esordio, Sotto gli alberi di udala. Nel 2017 la rivista Granta l’ha selezionata come una dei migliori 21 autori americani sotto i 40 anni. Nel 2014 ha ricevuto l’O. Henry Award ed è stata premiata due volte con il Lambda Literary Award.