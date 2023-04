La terra inesplorata delle donne: 13 racconti a cura di Sara Durantini

Uscito poche settimane fa in libreria per Dalia Edizioni, La terra inesplorata delle donne è un bellissimo volume curato da Sara Durantini. Tredici racconti tutti al femminile.

In un mondo disegnato dalle parole degli uomini, irrompe il racconto delle donne a modificarne gli orizzonti. Alla luce di tredici candele si ritrova un cenacolo di scrittrici, dalle loro voci nasce un nuovo continente: è la terra inesplorata delle donne.

Sara Durantini – La terra inesplorata delle donne

Tredici scrittrici, tra le più brillanti e non convenzionali del panorama italiano, raccontano le donne; le osservano mentre accolgono un sapore, una gioia, un dolore, un’illusione, mentre il fluire della vita le sorprende, le trasforma, mentre il mondo si trasforma insieme a loro.

Tredici narratrici, insieme alle donne, ragazze, bambine protagoniste di questo libro corale, cercano e danno forma alla propria voce per offrirla a tutte le altre, perché nessuna sia più sola, perché raccontare ci renda libere, ci renda liberi.

Le autrici

Cettina Caliò – Ilaria Palomba – Gisella Blanco – Patrizia D’Antonio – Manuela Mazzi – Antonietta Gnerre – Emma Saponaro – Raffaella Gambardella – Elisa Ruotolo – Antonella Rizzo – Sabrina Caregnato – Luigia Sorrentino – Elisa Longo

La curatrice

Sara Durantini, da sempre attenta alla tematica del femminile, nel 2021 pubblica L’evento della scrittura. Sull’autobiografia in Colette, Marguerite Duras, Annie Ernaux, per la milanese 13 Lab Editore e, nel 2022, Annie Ernaux. Ritratto di una vita, per deiMerangoli Editrice: la prima biografia italiana dedicata alla scrittrice francese Premio Nobel per la Letteratura nel 2022.