Asiatica: guida ad un continente in trasformazione

Si intitola Asiatica. Storie, viaggi, città: guida a un continente in trasformazione ed è un libro di Marco Del Corona. Il volume è uscito nel corso del 2021 per add editore.

In appendice una Guida per viaggiare a cura della redazione con suggerimenti di letture e luoghi da visitare.

Asiatica è un libro che attraversa Corea, Giappone, Cina, Vietnam, Cambogia, Taiwan disegnando una mappa geografica e culturale per orientarsi tra i sommovimenti dell’Asia orientale. Si parte da un territorio conteso, su un’imbarcazione che fende il mare dell’Est e si dirige alle isole Dokdo, o isole Takeshima, a seconda che si scelga di chiamarle con il loro nome coreano o con quello giapponese.

Per ogni sua tappa, Marco Del Corona sceglie di raccontare luoghi che, più di altri, lasciano intravedere i fermenti, i conflitti e lo spirito irrequieto che anima questa fetta di mondo: le capitali, Pechino, Tokyo, Seoul, ma anche Taipei, Hanoi o Phnom Penh; le grandi città epicentro delle trasformazioni, come Shanghai o Hong Kong, mescolati a nomi che ci suonano meno familiari, benché siano metropoli da decine di milioni di abitanti come la cinese Chongqing.

Bussola del viaggiatore sono le parole degli scrittori con i quali l’autore ha dialogato e dai quali si è fatto accompagnare, condividendo idee e visioni. Il risultato è una guida per l’outsider, che sia un visitatore reale o virtuale, in compagnia di Han Kang, Hwang Sok-yong, Murakami Ryū, Kirino Natsuo, Yoshimoto Banana, Hao Jingfang, Yu Hua, Yan Lianke, Li Kunwu, Wu-Ming-yi, Rithy Panh, Nguyen Huy Thiep.

L’autore

Marco Del Corona (Milano, 1968) è dal 1989 giornalista del «Corriere della Sera» per il quale è stato corrispondente da Pechino fra il 2008 e il 2012. Ha pubblicato due diari di viaggio, uno sul Sudest asiatico (Strade di bambù, Edt, 1999) e uno sulla Cambogia (Cattedrali di cenere, Edt, 2005); un saggio-reportage sulla Corea del Nord (L’impero del mai, con Giuseppina De Nicola, ObarraO, 2006); e un volume di interviste a scrittori cinesi (Un tè con Mo Yan, ObarraO, 2015). Sue poesie sono uscite in volume (Noreg, Edizioni del Leone, 1989) e su «Nuovi Argomenti».