William Vollmann e Storie dell’arcobaleno

Storie dell’arcobaleno (Rainbow Stories) è forse il romanzo più famoso di William Vollmann. Nel corso del 2021 la casa editrice minimum fax l’ha riproposto in libreria.

In questa nuova versione del grande libro di William Vollmann la traduzione dall’inglese è di Cristiana Mennella.

William Vollmann – Storie dell’arcobaleno

Pubblicato nel 1989, Storie dell’arcobaleno rimane forse ancora oggi il libro più amato di William Vollmann, e l’opera che meglio ne sintetizza i temi di elezione, lo sguardo, il talento narrativo. Ambientate tra il Tenderloin di San Francisco e l’antica Babilonia, l’India e il Nuovo Mondo, le tredici storie di questa raccolta mettono in scena ogni possibile colore dell’anima e offrono una sfilata di personaggi segnati dall’eccesso e dalla marginalità, dalla crudeltà e dalla tenerezza.

Che si tratti degli skinhead neonazisti con i quali Vollmann ha convissuto per mesi, raccogliendone la testimonianza e chiedendo loro l’autorizzazione a pubblicarla, o delle prostitute che popolano i quartieri più degradati di una grande metropoli, di un serial killer mosso da un’incontrollata smania di purezza o del crudele imperatore Nabucodonosor, i personaggi di questo libro leggendario occupano la scena con l’autorevolezza della verità, sorretti da una lingua immaginifica ed esatta, che non conosce pudori o censure, esaltata da una traduzione interamente rivista per questa nuova edizione italiana.

L’autore

William Vollmann è una delle figure più complesse e affascinanti della scena letteraria americana, capace di spaziare tra romanzo e racconto, saggio filosofico e reportage, gotico e iperrealismo. Oltre a I fucili, inedito in Italia, minimum fax riproporrà altre quattro sue opere: Butterfly Stories, I racconti dell’arcobaleno, Afghanistan Picture Show e La camicia di ghiaccio. Tra i volumi pubblicati da Mondadori vanno menzionati Come un’onda che sale e che scende, Europe Central e Ultime storie e altre storie.