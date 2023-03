L’uomo di Philadelphia, di Richard Powell

Si intitola L’uomo di Philadelphia, ed è il romanzo di Richard Powell portato in libreria da Marcos y Marcos nel corso del 2021. La traduzione è di Raoul Soderini.

Best seller assoluto negli Stati Uniti, L’uomo di Philadelphia è il grande classico americano che mette a nudo con ironia ed eleganza il conflitto tra identità personale e adattamento sociale.

L’uomo di Philadelphia – Richard Powell

Tre donne coraggiose hanno segnato il suo destino.

Margaret, che sbarca nel 1857 a Philadelphia dalle paludi d’Irlanda.

Mary, che incanta leggendo poesie ad alta voce.

Kate, che difende la propria indipendenza sopra ogni cosa.

Anthony cresce con il loro sangue, la loro intelligenza e fierezza.

Incarna la loro ambizione.

Scopre ben presto che la vita è complicata, a Philadelphia, per chi non appartiene alle classi privilegiate.

Nel lavoro e nell’amore impara a destreggiarsi valutando con attenzione ogni mossa.

Diventa un avvocato abilissimo, sfiora la vetta.

Ma la vittima di un processo assai diverso da tutti gli altri lo costringe a porsi la domanda cruciale: “Sono fedele a me stesso?”

O è soltanto la pedina di un gioco che non gli appartiene?

Per scoprirlo, Anthony deve avventurarsi dietro gli ingranaggi che ti innalzano o ti stritolano in una società retta dalla carriera e dal profitto.

L’autore

Richard Powell è nato nel 1908 a Philadelphia. Dopo gli studi a Princeton ha lavorato a lungo come giornalista, poi in un’agenzia pubblicitaria, ed è stato anche in guerra, sempre coltivando la narrativa di notte e nel tempo libero. Nel 1956 il suo sogno si avvera: L’uomo di Philadelphia, il romanzo che aveva cullato per venticinque anni, diventa un best seller internazionale, e Vincent Sherman ne fa un film con Paul Newman, Barbara Rush e Robert Vaughn. Da allora, Powell si trasferisce in Florida e passa il resto della sua lunga vita a scrivere e a pescare, arrivando a pubblicare ben diciannove romanzi. Oltre all’Uomo di Philadelphia (Marcos y Marcos 2021), in Italia è stato rilanciato Vacanze matte (Einaudi 2011), mentre è in corso di traduzione, sempre per Marcos y Marcos, un fantasioso romanzo ambientato durante la guerra di Troia, finora inedito in italiano.

Woody Allen si è innamorato del tenero idealista, giustiziere suo malgrado, protagonista di Don Chisciotte, U.S.A., e l’ha impersonato nel suo film Il dittatore dello stato libero di Bananas, ricalcandone le grandiose imprese in un’isola dei Caraibi.