Un’estate alla grande, di Jennifer Weiner

Jennifer Weiner è l’autrice di Un’estate alla grande, romanzo uscito nel corso del 2021 per Speling&Kupfer. Qui di seguito un approfondimento.

Un’estate alla grande è un romanzo appassionante e divertente che lascia spazio anche a momenti in cui i colpi di scena sono protagonisti.

Jennifer Weiner – Un’estate alla grande

Una svolta di vita aspetta Daphne Berg, influencer per diletto e baby-sitter per sopravvivenza. Oltre a essere scelta come modella per promuovere i capi di una famosa stilista, riceve dalla sua ex migliore amica Drue la richiesta per farle da damigella d’onore al suo matrimonio.

Daphne accetta il ruolo, allettata anche dalla presenza di affascinanti uomini single tra gli invitati. La sera prima delle nozze incontra Nick, con il quale trascorre una notte di passione, ma il risveglio è del tutto sorprendente: non solo perché Nick è sparito, ma perché Drue viene trovata priva di vita nell’idromassaggio in terrazza. E così Daphne dovrà improvvisarsi anche detective, tra colpi di scena e papabili sospetti.

L’autrice

Jennifer Weiner è laureata a Princeton e vive a Filadelfia con il marito Adam e le due figlie. È autrice di romanzi femminili tra i più venduti negli USA e nel mondo, come Brava a letto e come A letto con Maggie da cui è stato tratto il film In Her Shoes (Se fossi in lei). Tutti i suoi bestseller sono stati pubblicati in Italia da Piemme. Un’estate alla grande ha esordito nella Top Ten del New York Times, dove è rimasto saldamente per sei settimane consecutive, diventando il libro dell’estate 2020 con più di 300.000 copie vendute.