Per le strade, con Omar Hassan

Per le strade è un bel libro di Omar Hassan, che Baldini+Castoldi ha pubblicato nel corso del 2021. Mondo Marcio di questo libro ha detto: «Si dice che finché la musica è abbastanza alta non sentiremo il rumore del mondo che crolla, e qualcun altro ha detto che l’arte e la bellezza in generale sono ciò che rende questa vita sopportabile. Omar ti dà la possibilità di vivere mille vite attraverso un suo quadro. Le mille vite che ha vissuto lui per te.»

Per le strade è la colorata autobiografia di Omar Hassan, nella quale racconta con parole e disegni la sua arte, legata a doppio filo alla boxe, la sua storia, le amicizie, le passioni, le vittorie e le sconfitte.

Omar Hassan – Per le strade

«Il mio professore Alberto Garutti ripeteva sempre: “Siete l’unica generazione che può viaggiare con pochi euro, dovete andare, scoprire, conoscere… L’Accademia non si fa in aula, si fa respirandone l’esperienza nel mondo”. Queste parole mi illuminarono e mi fecero capire che dovevo muovermi, partire da Lambrate, dalla realtà quotidiana fatta di sogni giganti seduti su delle panchine, perché da quelle panchine qualcuno prima o poi si deve alzare.»

E così ha fatto Omar Hassan, figlio della periferia multietnica dell’hinterland milanese, padre egiziano e madre milanese. Si è alzato dalle panchine di Lambrate e ha combattuto per trasformare i suoi sogni in realtà. Se, infatti, il suo desiderio di avere una carriera sportiva nel pugilato si è infranto per una grave forma di diabete, che lo ha costretto a ritirarsi dalle competizioni agonistiche, Omar ha però deciso che nessuna malattia lo avrebbe messo ko, facendosi strada nel campo dell’arte, fino a diventare il massimo esponente italiano dell’action painting.

L’autore

Omar Hassan è nato nel 1987 a Milano. Una brillante carriera da pugile professionista si interrompe bruscamente a 19 anni, per colpa del diabete. Omar da vero sportivo si reinventa e torna alle origini, a una delle sue più grandi passioni, l’arte, senza però appendere al chiodo i suoi amati guantoni. Dal ring ai colori con la stessa tenacia e determinazione, inizia a prendere a pugni le tele (e la vita) portando la boxe nella sua ricerca artistica tramite l’action painting. Entra all’Accademia di Brera e inizia la gavetta nelle gallerie, esordendo a 23 anni e organizzando la sua prima personale alla Fabbrica Eos a Milano. Da allora si è conquistato uno spazio sempre maggiore nel panorama dell’arte contemporanea, esponendo in Italia (da Milano a Napoli, alla Biennale di Venezia) e all’estero (Tokyo, Londra, New York, Miami, Singapore, fino alla personale a Berlino, nel settembre 2021).