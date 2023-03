Michel Houellebecq e i suoi “Interventi”

La Nave di Teseo ha portato in libreria, nel corso del 2021, il volume Interventi. Gli scritti sono di Michel Houellebech e il volume è uscito nella collana I Fari.

Per l’ultima volta, Houellebecq torna con le sue riflessioni – dissacranti, corrosive, controcorrente – sul mondo in cui viviamo, sui tempi e sul tempo, sul conformismo che impera, sulle derive dell’individuo e della società, sulle proprie idiosincrasie e sul furore delle passioni che lo animano. In contemporanea anche la nuova edizione di Le particelle elementari, probabilmente il suo capolavoro.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Michel Houellebech – Interventi

“Con questo libro non prometto assolutamente di smettere di pensare, ma almeno di smetterla di comunicare i miei pensieri e le mie opinioni, tranne in eventuali casi di grave emergenza morale.

Anche se non voglio essere un ‘artista impegnato’, ho cercato in questi testi di persuadere i miei lettori della validità dei miei punti di vista, qualche volta sul piano politico, ma più spesso su diversi ‘temi sociali’, qualche volta su temi letterari.

Non ci sarà una nuova edizione ampliata di questo libro. Ho cercato di classificare questi ‘interventi’ in ordine cronologico, per quanto ricordassi delle date. L’esistenza almeno apparente del tempo è sempre stata una grande fonte di fastidio per me; ma si è acquisita l’abitudine di vedere le cose in questi termini. Per questa volta, quindi, mi adatto.”

Le parole di Elisabetta Sgarbi

“Sono felice di ritrovare dopo qualche anno alla Milanesiana il più grande scrittore francese contemporaneo, da sempre voce visionaria e fuori dal coro, che con le sue opere ha spesso anticipato avvenimenti e turbolenze del nostro tempo. In quella che si preannuncia come una serata imperdibile, Houellebecq dedicherà il suo intervento a uno degli autori da lui più amati, Charles Baudelaire, e sono sicura che ne darà una lettura inedita e affascinante. Sono onorata di esserne l’editore.”

L’autore

Michel Houellebech scrittore, poeta e saggista francese, ha pubblicato i romanzi Le particelle elementari (1999, La nave di Teseo, 2021), Estensione del dominio della lotta (2000, La nave di Teseo 2019), Piattaforma (2001, La nave di Teseo 2019), Lanzarote (2002, La nave di Teseo 2019), La possibilità di un’isola (2005), divenuto un film con la regia dell’autore nel 2008, La carta e il territorio (2010) con cui ha vinto il Premio Goncourt nello stesso anno, Sottomissione (2015), Serotonina (La nave di Teseo 2019); le raccolte poetiche Il senso della lotta (2000), Configurazione dell’ultima riva (2015), La vita è rara. Tutte le poesie (2016); i saggi H. P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita (2001), La ricerca della felicità (2008), In presenza di Schopenhauer (La nave di Teseo 2017), il libro scritto con Bernard-Henri Lévy, Nemici pubblici (2009) e Cahier (La nave di Teseo 2019). La sua opera è in corso di ripubblicazione in una nuova edizione presso La nave di Teseo.