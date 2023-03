La libertà di essere, di Edoardo Massimo Del Mastro

Uscito per Salani nel corso del 2021 il libro La libertà di essere. Guardarsi allo specchio e dare vita ai sogni. Il volume è di Edoardo Massimo Del Mastro.

Uno dei travel blogger più seguiti in Italia ci accompagna in un viaggio alla riscoperta di noi stessi. Un memoir a metà tra il diario di viaggio e il manuale di self-help che conquisterà i curiosi di se stessi e del mondo che li circonda.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Edoardo Massimo Del Mastro – La libertà di essere

Alaska, Argentina, Islanda, Maldive, Kirghizistan, Hawaii, Vietnam: Edoardo Massimo Del Mastro, la Mente Nomade, non si ferma mai. E sono tanti i tasselli che compongono la nuova vita dell’autore, all’insegna di un processo di riscoperta del mondo, ma soprattutto delle proprie esigenze e del valore dei propri sogni.

In questo originale memoir il trekking diventa metafora dell’esistenza: per arrivare alla meta occorre prefiggersi uno o più obiettivi e decidere qual è la strada migliore per riuscire a perseguirli; essere disposti ad accettare l’imprevisto e, addirittura, il fallimento, riuscendo ad accogliere l’inaspettato come una nuova opportunità; pianificare le proprie azioni in modo razionale ma allo stesso tempo scegliere con il cuore il percorso giusto, quello che ci farà stare bene con noi stessi e con gli altri.

Tra l’amore ritrovato per caso in Islanda e la commovente amicizia con Reno, ex viaggiatore che prima di morire affida a Edoardo il diario della sua avventura in Alaska, ogni capitolo racconta un viaggio e soprattutto quello che il viaggio lascia in insegnamento, consigli preziosi e parole di conforto per tutti coloro che sono disposti ad accogliere il suo messaggio di positività e resilienza.

L’autore

Edoardo Massimo Del Mastro è nato a Frascati, in provincia di Roma, nel 1986. È tatuatore professionista e travel blogger. Il suo studio, la Factory 2.0, è un grande spazio creativo in cui convergono arte, viaggi e social network. Da sette anni Edoardo è Mente Nomade, uno dei travel influencer più seguiti in Italia. Coordina viaggi di gruppo in ogni parte del globo e in questi ultimi anni ha portato in giro per il mondo migliaia di persone. Nonostante tutto, trova ancora il tempo di viaggiare da solo o con suo figlio Thomas, un piccolo avventuriero di otto anni. Quando gli chiedono ‘che lavoro fai?’ risponde ‘faccio cose su internet’ perché non esiste una definizione che racchiuda tutti i suoi progetti. Salani ha già pubblicato Sono una mente nomade. Il viaggio, il sacrificio, la felicità.