In libreria L’angelo ribelle, di Emir Kusturica

Dal 1° marzo è disponibile in libreria il nuovo romanzo di Emir Kusturica, L’angelo ribelle. Il libro esce per La Nave di Teseo nella collana Oceani con la traduzione di Alice Parmeggiani.

II romanzo d’esordio del grande regista di culto Emir Kusturica, Leone d’oro a Venezia con Ti ricordi di Dolly Bell?, Leone d’argento sempre a Venezia con Gatto nero, gatto bianco, Palma d’oro a Cannes con Papà è in viaggio d’affari e Underground, Gran Premio della regia a Cannes con Il tempo dei gitani.

L’angelo ribelle – Emir Kusturica

Peter Handke si trova a Stoccolma per ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, tra molte polemiche. Con lui, un gruppo di amici, tra cui Emir Kusturica. Da qui inizia la narrazione, che si muove nel tempo e nello spazio, da Stoccolma alla Serbia, alla Spagna, al Kossovo. La narrazione oscilla tra il racconto autobiografico, il racconto della amicizia con Peter Handke e l’invenzione.

Il filo conduttore del racconto è la figura del falco, che accompagna la vita dell’autore nei momenti importanti e che, nella traduzione della sua gente, è portatore di un destino felice e lava via la sfortuna.

Ne emerge un libro politicamente scorretto, in difesa di Handke, e in difesa della libertà di espressione e della libertà dell’arte: in Handke Kusturica riconosce le qualità del grande scrittore e artista ma, soprattutto, quelle dell’uomo buono, pronto a sacrificarsi per i più deboli e a mettere a rischio la sua carriera pur di rimanere fedele ai suoi principi.

L’autore

Emir Kusturica è regista, attore, musicista e sceneggiatore serbo, fino al 1992 jugoslavo e da allora bosniaco. Nato in una famiglia musulmana, esordisce alla regia di lungometraggi nel 1981 con Ti ri- cordi di Dolly Bell?, che conquista il Leone d’oro per la Migliore opera prima alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 1985, con Papà…è in viaggio d’affari, si aggiudica la Palma d’oro al Festival di Cannes. Nel 1989 dirige Il tempo dei gitani che vince il Gran Premio della regia a Cannes. Nel 1992 dirige il suo primo e unico film americano, Arizona Dream. Nel 1995 è autore di Underground, premiato con la Palma d’oro a Cannes. Con il famoso Gatto nero, gatto bianco vince, nel 1998, un Leone d’Argento alla Mostra del cinema di Venezia. Dopo l’autobiografia Dove sono in questa storia e la raccolta di racconti Lungo la Via Lattea, L’angelo ribelle è il suo terzo libro e il suo primo romanzo.