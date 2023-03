E così vuoi parlare di razza? Di Ijeoma Oluo

Arrivato in libreria il 1 marzo per edizioni Tlon E così vuoi parlare di razza? Il volume è scritto da Ijeoma Oluo e la traduzione è a cura di Carlotta Mele.

E così vuoi parlare di razza? è un manuale di conversazione per affrontare con franchezza uno dei temi più delicati del nostro tempo. Uno sguardo acuto sulla razza e su come dovremmo parlarne.

Le proteste contro l’ingiustizia razziale hanno portato in strada e infiammato milioni di persone in tutto il mondo. La posta in gioco per una conversazione trasformativa sulla razza non potrebbe essere più alta.

Tuttavia, il compito che ci attende sembra scoraggiante ed è difficile capire da dove cominciare: “Come si fa a dire al proprio capo che le sue battute sono razziste?” “Come spiegare il privilegio dei bianchi a un

amico bianco e privilegiato?”



In E così vuoi parlare di razza? − per il New York Times tra i libri più venduti del 2020, anno in cui l’America è stata scossa dalla morte di George Floyd e dalla conseguente esplosione su scala globale del movimento Black Lives Matter − la scrittrice e attivista Ijeoma Oluo consegna una guida preziosa e unica nel suo genere per affrontare una discussione consapevole e costruttiva sul razzismo.



Attingendo dalla sua esperienza personale e dalla sua profonda conoscenza di un argomento che può essere tanto confuso quanto frustrante, l’autrice smaschera i pregiudizi razzisti che le persone bianche continuano

a perpetrare, e che assediano le esistenze delle persone nere e brown e, al tempo stesso, offre una serie di spiegazioni, consigli e avvertimenti utili per chiunque voglia affrontare discussioni sulla razza. I lettori di

tutte le razze vengono guidati attraverso argomenti che vanno dal privilegio all’intersezionalità, dalla brutalità della polizia all’appropriazione culturale, dalle microaggressioni alla cosiddetta “azione positiva”, fino al mito della minoranza modello, nel tentativo di rendere possibile l’apparentemente impossibile: conversazioni oneste sulla razza e su quanto privilegi e oppressioni siano radicati nella nostra vita quotidiana.



Ogni capitolo è una domanda che Oluo analizza in modo approfondito e razionale, questioni che emergono tipicamente nelle interazioni quotidiane, che vengano sollevate in modo esplicito, implicito o “solo nella nostra testa”. Per ogni domanda, Oluo è coerente con il suo approccio: spiega perché è necessario discuterne e affrontarla, sfata le credenze comuni e gli equivoci che la riguardano, ne descrive i sintomi e l’impatto con

fatti e dati, spiega come adattare il proprio stato d’animo nell’affrontare qualsiasi conversazione e fornisce elenchi pratici su cosa dire/fare e ricordare/considerare per un dialogo onesto ed efficace.



E così vuoi parlare di razza? è un saggio fondamentale per chiunque abbia detto o sentito dire: «Non sono razzista, ma…», come per chiunque voglia affrontare le discussioni sulla razza per motivare e guidare azioni

reali perché, come sottolinea Oluo, “dobbiamo riuscire a guardare in faccia il razzismo, ovunque lo incontriamo. Se continuiamo a trattarlo come un mostro gigantesco che ci insegue, continueremo a scappare per sempre. Ma scappare non ci servirà se lo ritroveremo nei luoghi di lavoro, al governo, nelle nostre case, dentro di noi”.

L’autrice

IJEOMA OLUO è una scrittrice, attivista e giornalista. Collabora con «Jezebel», «The Guardian», «The Stranger» e «The Establishment», occupandosi di razzismo, misoginia, intersezionalità, femminismo e temi di

giustizia sociale. È stata inserita nella lista “TIME 100 Next” del 2021 ed è stata inserita due volte nella “Root 100”, l’annuale lista che raccoglie i più influenti afroamericani. Ha ricevuto il Feminist Humanist Award 2018 e

l’Harvard Humanist of the Year Award 2020 dall’American Humanist Association. Vive a Seattle, Washington. E così vuoi parlare di razza?, bestseller negli Stati Uniti, è il suo primo libro pubblicato in Italia.