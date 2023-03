Si intitola La vita in comune. L’uomo è un essere sociale, ed è il libro di Tzvetan Todorov portato in libreria recentemente da Raffaello Cortina Editore nella collana Minima.

L’essere umano è condannato all’incompletezza, aspira al riconoscimento e il suo sé, anche nella solitudine, è fatto di incontri con gli altri. La nostra felicità dipende esclusivamente dagli altri, che però hanno anche il potere di distruggerla.

La vita in comune – L’uomo è un essere sociale

Che cosa significa esattamente affermare che l’uomo è un essere sociale? Quali sono le conseguenze della constatazione che non esiste un io senza un tu? Perché l’individuo non può conoscere altra vita se non la vita comune?

Todorov articola qui una riflessione che si pone come sintesi dei suoi interessi e delle sue competenze, mettendo in gioco la tradizione filosofica, dall’eredità di Jean-Jacques Rousseau fino agli apporti della psicologia e della psicoanalisi. Nella sua inchiesta, inoltre, trova spazio la grande letteratura dell’introspezione, concepita come strumento conoscitivo privilegiato dell’individuo.

L’autore

Tzvetan Todorov (Sofia, 1939 – Parigi, 2017), teorico della letteratura e saggista, ha legato il suo nome alla diffusione in Europa delle teorie linguistiche e letterarie dei formalisti russi. In seguito, si è accostato al problema dell'”altro” e dei rapporti tra individui e culture diverse.