Gli amanti della notte, di Mieko Kawakami

Mieko Kawakami è l’autore del libro Gli amanti della notte, pubblicato recentemente da edizioni e/o. Il volume è uscito nella collana Dal Mondo con la traduzione di Gianluca Coci.

Secondo The Atlantic, «Kawakami ha l’abilità di far sembrare il mero passaggio del tempo, la scelta di uscire di casa ed essere vivi, come un evento».

Mieko Kawakami – Gli amanti della notte

Fuyuko ha 34 anni e lavora come correttrice di bozze freelance presso una nota casa editrice. Vive da sola e trascorre la maggior parte del suo tempo in casa. Ha l’abitudine, iniziata quando aveva 25 anni sotto un impulso di evasione irresistibile, di trascorrere l’intera notte del suo compleanno a passeggiare per le vie di Tokyo.

La sua unica amica è Hijiri, una donna indipendente, spigliata e molto vivace, l’esatto opposto della protagonista. Quando un giorno, Fuyuko si ferma in una strada di Tokyo e nota il suo riflesso nella vetrina di un negozio, ciò che vede è una donna opaca, goffa e senza spirito, che non ha avuto il coraggio di cambiare la sua vita e decide di fare qualcosa al riguardo.

Tuttavia, quando finalmente Fuyuko prende in mano la sua vita, gli episodi dolorosi del suo passato riaffiorano in superficie. Gli amanti della notte è acuto e perspicace, divertente e coinvolgente; farà ridere i lettori e li farà piangere, ma ricorderà loro anche, come solo i migliori libri fanno, che a volte ne vale la pena.

L’autrice

L’autrice Mieko Kawakami è l’autrice del bestseller internazionale Seni e uova, uno dei libri dell’anno per The New York Times e uno dei dieci migliori libri del 2020 per il settimanale Time. Nata a Osaka, Kawakami ha esordito sulla scena letteraria come poeta nel 2006, e ha pubblicato il suo primo romanzo breve, Watakushi ritsu in hamata wa sekai nel 2007. La sua prosa è nota per la qualità poetica e lo sguardo acuto sul corpo femminile, le questioni etiche e le contraddizioni della società moderna. Le sue opere sono state tradotte in molte lingue. Ha vinto numerosi premi letterari prestigiosi in Giappone, tra cui l’Akutagawa Prize, il Tanizaki Prize, il Murasaki Shikibu Prize. Vive a Tokyo, in Giappone.