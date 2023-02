Torna E.T.A. Hoffmann con I fratelli di Serapione

E.T.A. Hoffmann torna in libreria grazie al lavoro de L’Orma editore. Il volume si intitola I fratelli di Serapione. Racconti e fiabe – Tomo II ed è stato pubblicato nel corso del 2021. C’è anche un’introduzione di Hartmut Steinecke.

Traduzioni e note di Gabriella Pelloni, Maria Paola Scialdone, Massimiliano De Villa, Luca Zenobi, Elena Giovannini, Gabriella Pelloni, Raul Calzoni, Marco Castellari, Guglielmo Gabbiadini, Stefano Beretta, Giovanni Sampaolo, Guglielmo Gabbiadini, Elena Polledri.

I fratelli di Serapione – E.T.A. Hoffmann

Dopo il terremoto delle guerre napoleoniche, un gruppo di amici, postisi sotto l’egida dell’eremita Serapione, si ritrovano a Berlino per raccontarsi a vicenda una serie di storie e novelle dei generi più disparati, tra cui La signorina Scudéry – racconto fondativo del genere poliziesco –, Signor Formica e L’ospite inquietante.

Unica regola: ubbidire al «principio serapiontico», ossia trascendere sempre la realtà con l’aiuto dell’immaginazione, e «impegnarsi a non tormentarsi mai e poi mai con robaccia di pessima qualità». Ne nasce una camera delle meraviglie del racconto, dove l’alternarsi dei toni e delle ambientazioni scelti da ciascuno dei narratori dimostra tutta la felice duttilità dell’autore di queste pagine pirotecniche: E.T.A. Hoffmann.

L’autore

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, scrittore, musicista, disegnatore e giurista, nasce a Königsberg il 24 gennaio 1776. In onore di Mozart, nel 1813 cambia il terzo nome in Amadeus, cominciando a firmarsi E.T.A. Hoffmann. Dedicatosi dapprima alla carriera di compositore e di direttore d’orchestra, esordì tardivamente come narratore, dando vita in pochi anni a un’opera fluviale e originalissima. Morì a Berlino il 25 giugno 1822.

Tra i principali esponenti del Romanticismo tedesco, è uno dei padri fondatori della letteratura fantastica moderna, punto di riferimento per autori quali Poe, Dostoevskij, Baudelaire e Gogol’. Dalla musica di Schumann e Čajkovskij al fumetto contemporaneo, passando per il cinema espressionista, la sua creatività ha contribuito a plasmare l’immaginario degli ultimi due secoli.

All’opera omnia di Hoffmann L’orma editore ha dedicato la collana «Hoffmanniana», all’interno della quale sono usciti i seguenti volumi: Notturni, Gli elisir del diavolo, Fiabe, Il gatto Murr e i due tomi de I fratelli di Serapione.