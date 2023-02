Senza rimpianti: liberarsi dagli errori del passato

Il prossimo 21 marzo la casa editrice Raffaello Cortina Editore porta in libreria Senza rimpianti. Liberarsi degli errori del passato. Il volume è scritto da Robert L. Leahy.

Ciascuno di noi è artefice della propria vita: non ci resta che metterci all’opera e scrivere un nuovo capitolo della nostra storia per poterlo vivere fino in fondo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Senza rimpianti – Robert L. Leahy

È difficile immaginare una vita senza rimpianti. Inevitabilmente ci capita di pensare che cosa sarebbe successo se avessimo preso una strada diversa in momenti fondamentali del nostro passato: nelle relazioni, nella scelta del luogo in cui vivere, oppure di fronte a opportunità che ci siamo lasciati sfuggire. Il rimpianto può indurre in noi sentimenti di delusione e vergogna, tanto intensi da paralizzarci, ma può anche essere uno strumento straordinariamente efficace per conoscerci meglio e realizzare un cambiamento.

In questa guida, Robert Leahy mostra come fare in modo che il rimpianto giochi a nostro vantaggio. Servendosi di un ventaglio di tecniche basate sui più recenti sviluppi della terapia cognitivo-comportamentale, l’autore illustra come sia possibile uscire dalla spirale del rimpianto e imparare a prendere decisioni con maggiore lucidità e sicurezza.

L’autore

Robert L. Leahy dirige l’American Institute for Cognitive Therapy di New York e insegna presso il dipartimento di Psichiatria della Weill Cornell University Medical School, New York. È membro fondatore dell’Academy of Cognitive Therapy e presidente onorario della New York City Cognitive Behavioral Therapy Association. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Sette mosse per liberarsi dall’ansia (2007), Come sconfiggere la depressione (2012) e Senza rimpianti. Liberarsi degli errori del passato (2023).