Gli dei dell’asfalto: la storia del Rucker Park

Vincent M. Mallozzi, giornalista del «New York Times», è nato e ha vissuto immerso nel basket di Harlem. Negli anni è diventato lo “storico non ufficiale” del celebre torneo del Rucker Park, scrivendone per il «New York Times», «Village Voice», «The Source», «Vibe» e «Slam». È stato inserito nella prestigiosa Rucker Hall of Fame per il suo servizio alla comunità, ed è stato produttore esecutivo di Big in the Mind, un documentario dedicato a Joe Hammond, alias “The Destroyer”, trasmesso su ESPN. Oggi vive ad Aberdeen, nel New Jersey e, per il suo giornale, cura la seguitissima rubrica dei matrimoni