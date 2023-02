Diego Lama e Tutti si muore soli

Diego Lama è l’autore del romanzo Tutti si muore soli. La prima indagine del commissario Veneruso. Il volume è stato portato in libreria da Mondadori Libri nel corso del 2021.

Quello creato da Diego Lama è un personaggio a cui ci si affeziona subito per quel misto di repulsione e simpatia che il lettore prova appena lo incontra.

Diego Lama – Tutti si muore soli

Napoli, luglio 1883. Veneruso, commissario della Polizia del Regno tignoso e istintivo, viene restituito al mondo dopo una settimana di influenza che l’ha reso ancora più amaro e insieme innamorato della vita. In sua assenza, una baronessa è stata uccisa, e sospettati e corrispettivi alibi si rincorrono in una catena di corna e controcorna che travolge mezza aristocrazia.

È però solo il primo dei delitti che Veneruso si ritrova sulla scrivania, ognuno consumato in un angolo diverso di una città che ha tante anime quante stelle sopra i palazzi: c’è quello di uno studioso di Milano, pugnalato nella Biblioteca Nazionale, e il più doloroso di tutti, con vittima una prostituta dodicenne.

Capitolo dopo capitolo, in un ininterrotto piano sequenza lungo venti ore, Veneruso continuerà a oscillare tra le ville nobiliari e i quartieri tetri anche di giorno, solo per scoprire che non è semplice capire dove l’umanità dà il peggio di sé, e che tra i tanti assassinii che si stanno consumando tra i vicoli di Napoli c’è anche quello di una lingua e di un’intera cultura.

L’autore

Diego Lama è nato a Napoli, dove vive e lavora come architetto. Nella collana del Giallo Mondadori è uscita anche un’altra indagine del commissario Veneruso, Tutti si muore soli.