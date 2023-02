La bellezza rimasta – Roberta Zanzonico

La psichiatra Roberta Zanzonico è l’autrice del romanzo La bellezza rimasta, portato in libreria da Morellini editore nel corso del 2022.

Una storia delicata e potente al tempo stesso in cui il tempo che passa, la memoria, i ricordi del passato sono i protagonisti. Ma La bellezza rimasta è anche un grande interrogativo sul nostro rapporto con ciò che siamo e siamo stati.

La trama

Chiara è una donna anziana che da ormai dieci anni vive nel passato poiché afflitta da una malattia che non le permette più di formare nuovi ricordi.

Una condizione singolare, con un risvolto inatteso: permette, a chi parla con la signora Chiara, di tornare indietro a un momento nel tempo in cui la vita era sembrata gentile. La donna non ricorda, per esempio, che Gioacchino, l’unico figlio del signor Morbidelli, è guercio poiché ha perso il senno e in un episodio psicotico si è strappato via un occhio.

Giacché la signora Chiara ignora il presente, continua a chiedere al padre di quel figlio bello di pochi anni prima. Mentre la gente del paese sogghigna alla vista del signor Morbidelli, la donna è l’unica a riservargli la stessa cortesia di una volta. Sarà così che l’uomo si troverà a cercare la smemorata nella speranza di rivivere attraverso lei i giorni andati.

A uno a uno, gli abitanti del paesino si siederanno al tavolo della signora Chiara per ricevere la stessa consolazione: tornare indietro a quando si era (o si pensava di essere) felici.

La bellezza rimasta – La recensione

Che importanza ha per voi il passato? Quanto in voi può essere definito “memoria di ciò che siete stati”? La protagonista de La bellezza rimasta si chiama Chiara, e a causa di una malattia è ferma con la mente al passato. I protagonisti sono i ricordi più vecchi, perché non riesce a costruirne di nuovi.

La malattia di Chiara diventa, per Roberta Zanzonico, lo strumento per parlare della memoria, del rapporto che ognuno di noi ha con il passato e con i ricordi. L’autrice dà forma ad una figura, quella della protagonista, che ha in sé la delicatezza dell’età che avanza e della malattia che imperversa, e la forza di ciò che rappresenta non solo per se stessa, ma per gli altri.

Dalla malattia nasce infatti una splendida opportunità per tutti gli abitanti del paese: quella di condividere con Chiara i vecchi ricordi, la vita di un tempo, quella dove un po’ tutti, ad un certo punto delle nostre vite, crediamo che sia confinata la felicità.

Così La bellezza rimasta è anche uno splendido libro sulla memoria e sul quel rito, un po’ perduto, del tramandare da una generazione all’altra, o all’interno della stessa generazione, alla ricerca di qualcosa che si è perso, che magari non si è mai trovato ma che sta nascosto lì da qualche parte, nelle nostre vite passate.

La bellezza rimasta è stato presentato da Giulia Ciarapica nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2023.