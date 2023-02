Eduardo Jáuregui è l’autore del libro Semplice meditare se sai come fare. Guida definitiva alla meditazione (anche) per principianti, edito da Salani.

Un libro che è un prontuario efficace e divertente che contiene tutto quello che avresti voluto sapere sulla meditazione e gli esercizi pratici per provare a rimuovere gli ostacoli che da sempre ti sembrano insormontabili.

Eduardo Jáuregui – Semplice meditare se sai come fare

Vorresti meditare ma non sai da dove iniziare? Ogni volta che ci provi, la tua testa si perde in un vortice di pensieri senza fine come quella di un adolescente in piena esplosione ormonale?

Non preoccuparti. Lo psicologo e insegnante di meditazione Eduardo Jáuregui, che si dedica a questa pratica da ben venticinque anni, si è posto e si pone esattamente le stesse domande. Perché allora tutte le mattine ci prova e riprova con ostinazione?

Presto detto: è innegabile che la meditazione abbia rivoluzionato la sua vita persino più dell’iPhone. In questo libro ci racconta i segreti della meditazione attraverso aneddoti personali esilaranti, le ultime ricerche nelle neuroscienze e una carrellata di personaggi bizzarri ma molto familiari, che occuperanno i tuoi pensieri proprio come in un folle seguito di Inside Out.

Probabilmente Eduardo è lontano dal raggiungere l’agognata ILLUMINAZIONE si cui tanto si parla, tuttavia gli esercizi che descrive in queste pagine gli hanno già conferito dei veri e propri superpoteri come: prendere in mano un microfono senza tremare, divertirsi a lavare i piatti, vincere la voglia di tirare fuori ossessivamente il cellulare a ogni semaforo. E se questo ha funzionato per Eduardo, c’è speranza non solo per te, ma per il mondo intero!

L’autore

Eduardo Jáuregui è stato professore di Psicologia Positiva alla Saint Luis University di Madrid. Attualmente dirige la scuola di mindfulness ModoSer e la società di formazione Humor Positivo, specializzata nel senso dell’umorismo applicato al lavoro. Ha pubblicato numerosi libri tra cui, per Salani, Quattro chiacchiere con la mia gatta, romanzo che ha conquistato in breve tempo i lettori grazie alla forza positiva con cui affronta temi come la solitudine, l’insoddisfazione e la crisi economica.