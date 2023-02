Le verità nascoste del delitto Attanasio. L’inchiesta sulla morte dell’Ambasciatore italiano in Congo, è il titolo del libro scritto da Antonella Napoli.

Il volume è pubblicato da edizioni All Around ed è è il viaggio a ritroso sulle tracce del delitto affrontato dalla giornalista salernitana Antonella Napoli. L’autrice conosceva l’ambasciatore Luca Attanasio e questo le ha dato maggior forza per mettersi a lavoro, chiedendo giustizia, andando fino in fondo nella ricerca della verità.

Antonella Napoli – Le verità nascoste del delitto Attanasio

Esiste una certezza: il 22 febbraio del 2021 l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo vennero assassinati.

Esistono dei piani di sicurezza, minuziosamente studiati e approvati: oggi è possibile calcolare il rischio dei pericoli di una missione, dunque, se necessario, evitarla.

Ciò che ancora manca è la volontà di intervenire per cambiare le cose; è il perché sia accaduto un evento così cruento come l’imboscata di un gruppo armato mentre le tre vittime viaggiavano su un convoglio del World Food Programme (WFP) nel Nord Kivu; è, ancora, il perché la troupe ha agito in maniera così incauta in un contesto altamente pericoloso come quello della Repubblica democratica del Congo.

Infine, perché le figure competenti in materia di sicurezza all’interno dell’agenzia delle Nazioni Unite, in particolare Rocco Leone e Mansour Rwagaza, non hanno incrementato le misure di sicurezza per il viaggio?

L’autrice

Antonella Napoli ha alle spalle un passato di articoli, reportage e saggi sul Libano, Siria, Birmania, India, Uganda, Congo, Sudan, Repubblica Centrafricana e altri stati africani, denunciando emergenze umanitarie e violazioni dei diritti umani. È un’africanista e analista di questioni internazionali per testate nazionali ed estere. Dal 2019 è direttrice di Focus on Africa, quotidiano online e magazine cartaceo da lei fondato: prima iniziativa editoriale pura sul continente africano.

La prefazione del testo è stata curata Giovanni Gugg, docente di antropologia culturale all’Università Federico II di Napoli e autore di Focus on Africa. La copertina è di Gianluca Costantini.