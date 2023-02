La casa editrice Mattioli1885 riporta in libreria Teseo di André Gide. Il volume esce con la traduzione di Bruno e Livio Crescenzi e la prefazione Cristiano Grottanelli.

Una nuova edizione di Teseo, racconto delle imprese del celebre eroe del passato che diventa una riflessione sul senso della vita.

Teseo – André Gide

Teseo è stato audace e avventuroso per il bene degli uomini. È sfuggito alle trappole del labirinto. Ha fondato Atene, capitale dell’esprit. Ha accolto Edipo.

Ormai vecchio, con calma e saggezza, Teseo ci narra le sue imprese; e, tramite le sue parole, è lo stesso André Gide a riflettere sul senso dell’esistenza.

Pubblicato per la prima volta in Italia solo nel 1993, questo saggio viene qui riproposto in una nuova edizione, che, come nel 1993, contiene la prefazione di un importante storico delle religioni, Cristiano Grottanelli (scomparso nel 2010), profondo conoscitore del mondo antico e dei suoi miti, di cui frequentemente la letteratura contemporanea si è avvalsa per raccontare con più efficacia la storia dell’uomo moderno.

L’autore

André Gide (1869-1951) fu tra i fondatori della Nouvelle Revue Française (1909) e premio Nobel nel 1947 per la letteratura. In uno stile classicamente limpido, affrontò i problemi morali del nostro tempo con estrema spregiudicatezza. La sua influenza inquietante e stimolante sul costume e sulla letteratura fu profonda e vasta.