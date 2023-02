C’era una volta ed era la prima, di Fosca Donati

Fosca Donati è l’autrice del libro C’era una volta ed era la prima, in libreria in questi giorni per Vallardi. Un libro nostalgico sugli anni Novanta.

Dall’autrice dei programmi di successo di Radio Deejay e del podcast La mia smemo, un romanzo che ci porta indietro nel tempo. Fosca Donati scrive un viaggio spacca cuore nell’universo straordinario di una ragazza alle prese con i primi amori e la vibrante, intensissima attesa dell’incontro giusto, dolce come Vodka alla pesca e Lemonsoda sciolte tra le note di una canzone.

Fosca Donati – C’era una volta ed era la prima

Un romanzo nato dalle pagine della Smemoranda dell’autrice, diario intimo di un’adolescenza diventato un podcast e una rubrica su Radio Deejay.

1996, quindici anni, un grande amore da dimenticare e un nuovo anno scolastico da affrontare insieme ad amicizie vecchie e nuove.

E una confidente fidata a cui raccontare tutti i segreti, la Smemoranda, l’agenda pronta a registrare un altro epico anno di rivolgimenti, attrazioni fatali, sonnolente giornate a scuola e serate che diventano alba al suono di un disco dei Nirvana.

Teatro delle avventure più travolgenti è il Nautilus, non una semplice discoteca di provincia, ma un immenso cuore pulsante in cui ogni serata è emozione pura e dove può accadere qualunque magia. Proprio lì, tra gesti ribelli che odorano di sigarette alla menta e un ballo scatenato, la nostra eroina conosce un ventenne bello e tormentato, che un giorno la copre di baci e il giorno dopo a malapena le rivolge la parola. Eppure per lei è impensabile prendere le distanze e abbandonare l’idea che sarà lui il primo…

Tra storie che si intrecciano, personaggi indimenticabili e nottate mitiche, C’era una volta ed era la prima riesce a riportarci alle emozioni intense dell’adolescenza, in un viaggio generazionale alla scoperta del corpo, dell’amicizia e della propria identità.

L’autrice

Fosca Donati Classe 1981, è nata e cresciuta nel Varesotto. Da circa dieci anni lavora nel dietro le quinte di Radio Deejay, come redattrice e assistente di produzione. Nella trasmissione Catteland fa parte del team di Alessandro Cattelan e gli ascoltatori hanno imparato a conoscerla più semplicemente come «la Fosca». È autrice e voce del podcast «La mia Smemo».