La traduzione filosofica italiana: un libro di Corrado Claverini

La traduzione filosofica italiana. Quattro paradigmi interpretativi è un saggio di Corrado Claverini che la casa editrice Quodlibet ha portato in libreria nel 2021.

L’obiettivo del presente saggio è quello di rispondere ai suddetti interrogativi, mostrando come alcuni dei principali interpreti del pensiero italiano – da Spaventa a Gentile fino a Garin e Esposito – si rivolgano al patrimonio filosofico che ci precede individuando le caratteristiche distintive della tradizione nazionale con l’intento di renderle operanti e funzionali al proprio tempo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Corrado Claverini – La traduzione filosofica italiana

La filosofia italiana è viva e vegeta. A testimoniarlo è il successo internazionale di cui gode ciò che è stato definito Italian Thought. Ma che cosa rende il pensiero italiano così apprezzato e studiato all’estero?

Vi è qualcosa che accomuna, pur nella loro differenza tematica, i protagonisti della filosofia italiana e che permette di individuare un fil rouge – da Dante a Vico, da Machiavelli a Gramsci –, senza che per questo si debba parlare di una tradizione nazionale unitaria? E che cosa vuol dire ripensare tale tradizione?

È possibile farlo in modo non descrittivo-ricostruttivo? Ossia in modo tale da evitare quell’approccio “museale” volto solo a conservarne il glorioso passato, adottando invece un’altra prospettiva tesa a ripensarla, rivitalizzarla e renderla operativa nell’attualità?

L’autore

Corrado Claverini è assegnista di ricerca in Filosofia presso l’Università di Salerno. Ha conseguito il Dottorato in Filosofia presso l’Università S. Raffaele di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Utopia concreta. Pensiero utopico e ideologia in Niccolò Machiavelli e Tommaso Campanella (Il Prato, 2015); Spaventa, Gentile e la tradizione italiana, «Il Pensiero», 57/2, 2018; Dove va la filosofia italiana? Riflessioni sull’Italian Thought, «Phenomenology and Mind», 15, 2018. Sua la curatela del fascicolo L’Italian Thought fra globalizzazione e tradizione, «Giornale Critico di Storia delle Idee», 1, 2019.