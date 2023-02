La figlia del Presidente: di Bill Clinton e James patterson

Grande uscita in libreria per Longanesi nel 2021. Bill Clinton e James Patterson sono gli autori de La figlia del Presidente. Il volume esce dopo il successo de Il Presidente è scomparso.

L’ex presidente Bill Clinton e l’autore bestseller James Patterson, dopo il successo internazionale della loro prima collaborazione, tornano in libreria con un nuovo romanzo. Ancora una volta i retroscena che solo un ex presidente conosce e la suspense che solo l’autore di thriller più letto al mondo sa creare.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Bill Clinton e James Patterson – La figlia del Presidente

Matthew Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l’ex presidente degli Stati Uniti, un uomo che ha sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari. Ma la carriera di Keating si è interrotta bruscamente quando una coraggiosa azione militare dagli esiti sfortunati l’ha messo nei guai e gli ha fatto perdere il mandato.

Per questo, Keating si è trasferito nella campagna del New Hampshire con la sua famiglia dove vuole ricostruirsi una vita. Ma qualcuno non è d’accordo. All’ombra della Casa Bianca, piani vendicativi si mettono in moto arrivando a colpire Melanie, la figlia adolescente dell’ex presidente, trasformando la paura più profonda di ogni genitore in una questione di sicurezza nazionale.

Mentre tutto il mondo segue la vicenda in tempo reale, Keating si imbarca in una missione ad altissimo rischio che metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero e come padre.



Il loro primo libro, Il presidente è scomparso, uscito nel 2018, ha venduto 8 milioni copie nel mondo, ed è stato il thriller bestseller numero uno del New York Times, definito da Michael Connelly «una corsa avvincente attraverso i meandri segreti del potere e della politica».

Gli autori

BILL CLINTON è stato il 42° presidente degli Stati Uniti d’America in carica dal 1993 al 2001. Sposato con Hillary Rodham Clinton, entrambi hanno ottenuto la laurea in Legge all’Università di Yale. Durante i suoi mandati gli Stati Uniti hanno vissuto uno dei più lunghi periodi di pace e prosperità economica di sempre. Ha pubblicato alcuni saggi e con il suo memoir My Life (2004) ha venduto oltre 2 milioni di copie negli Stati Uniti. Con Patterson ha già scritto Il presidente è scomparso (Longanesi, 2018).

JAMES PATTERSON, Secondo i dati Nielsen Bookscan è l’autore più venduto del decennio. Più volte primo tra gli scrittori nell’annuale classifica di Forbes, James Patterson è il creatore di personaggi famosissimi della narrativa crime, come il profiler Alex Cross, le Donne del Club Omicidi e il detective newyorchese Michael Bennett.