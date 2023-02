Er gol di Turone era bono: un documentario per raccontare una partita

ll leggendario gol di Turone dell’81 arriva sul grande schermo con ‘Er gol de Turone era bono’ di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet. Attraverso i racconti di calciatori e tifosi, arricchiti da immagini di repertorio, scene di film e serie TV, il film documentario vuole far rivivere al pubblico le emozioni di quella partita Juve-Roma del 10 maggio 1981, provando a ricostruire i fatti e a raccontare con originalità e ironia il ‘calcio’ di quei tempi.

Er gol de Turone era bono – Il docufilm

Il 10 maggio 1981 durante un Juventus-Roma, decisiva per lo scudetto, Maurizio “Ramon” Turone, difensore della Roma, segna un gol che l’arbitro fischia e subito dopo annulla. Una decisione che in quegli anni ha sconvolto la squadra e la tifoseria della Roma ed è rimasto un ‘caso irrisolto’ del calcio italiano.

Un evento, quel gol ‘mai realizzato’, diventato leggendario su cui i registi Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet hanno voluto far luce con il film documentario ‘Er gol de Turone era bono’. Una produzione Aurora Film con Rai Cinema, prodotto da Giannandrea Pecorelli per Aurora Film e da Paolo Del Brocco per Rai Cinema, ‘Er gol de Turone era bono’ è stato presentato in anteprima mondiale domenica 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma | sezione Freestyle, con una proiezione aperta al pubblico alle ore 15.30 presso l’Auditorium Parco della Musica, ed è arrivato come evento speciale al cinema dal 24 al 27 ottobre, grazie alla distribuzione theatrical di qualità firmata Altre Storie.

La storia

Immagini di repertorio e dibattiti dell’epoca si intrecciano sia con le testimonianze appassionate dei calciatori che erano su quel campo, Turone, Prandelli, Pruzzo, Falcão, Marocchino, sia con la versione definitiva dell’arbitro Paolo Bergamo e del suo collaboratore Giuliano Sancini, che con un suo gesto ha annullato il gol. Non mancano i racconti emozionanti e gli aneddoti della tifoseria giallorossa, Paolo Calabresi, Enrico Vanzina, i fondatori del Commando Ultrà, il presidente dell’Unione Tifosi Romanisti, ma anche i commenti di chi era dall’altro lato delle gradinate, come il giornalista di JTV Paolo Rossi e il critico d’arte e opinionista Luca Beatrice, solo per citarne alcuni. Ad arricchire il racconto alcune divertenti scene di film e serie Tv, da Vacanze in America a Boris, che a quel gol si sono ispirati e che dimostrano come quell’evento sia entrato nell’immaginario collettivo, tramandato tra generazioni di tifosi e non solo.

‘Er gol de Turone era bono’ vuole accompagnare gli spettatori in un viaggio attraverso tutti i punti di vista, per scoprire la verità su quel gol ‘mai realizzato’ e capire le ragioni che lo hanno reso così leggendario. Un’occasione per rivivere insieme le emozioni di quel giorno e ricordare con nostalgia il calcio di quegli anni. Un omaggio alla squadra Roma e alla sua meravigliosa tifoseria.